TGV Paris-Berlin par Sarrebruck: satisfaction en Moselle et au Luxembourg

Pour la future liaison TGV Paris-Berlin, l'option via la Moselle et Sarrebruck tient la corde. Un choix qui représente un intérêt pour le Luxembourg, et plus largement la Grande Région.

La liaison ferroviaire à grande vitesse entre Paris et Berlin devrait passer par la Moselle et la Sarre. © PHOTO: dpa

La décision finale n'est pas actée, et il ne faut certainement pas sous-estimer l'obstination et le pouvoir de persuasion des élus alsaciens. La création de la Communauté européenne d'Alsace en 2021, avec l'ambition affichée de quitter la région Grand Est, en est la preuve la plus marquante. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, ce sont bien la Moselle et la Sarre, et non l'Alsace et Strasbourg, qui tiennent la corde pour voir passer le futur TGV Paris-Berlin.

Aussi bien du côté de la Deutsche Bahn (DB) que de la SNCF, les responsables ont confirmé cette tendance ces derniers jours. Principal argument: il est plus simple, techniquement, d’utiliser les lignes existantes Paris-Francfort et Francfort-Berlin. Si elle a le don de réjouir les élus mosellans et sarrois, l'information fait évidemment grincer des dents à Strasbourg, capitale européenne, où l'on s'attelle déjà à vouloir renverser la vapeur.

Un atout pour le Luxembourg et la Grande Région

Capitale européenne, Luxembourg l'est aussi. Et au Grand-Duché, on perçoit plutôt d'un bon œil l'option retenue, via la Moselle et Sarrebruck. «Le ministère a toujours soutenu l'idée de passer par Sarrebruck, car cela permettra une meilleure connexion entre Luxembourg et le réseau ferroviaire allemand dans son ensemble et spécialement vers la capitale Berlin», fait-on savoir au ministère de la Mobilité, qui rappelle une rencontre, en 2022 à Berlin, entre Richard Lutz, directeur général de la DB, et le ministre François Bausch (déi gréng) qui «a toujours fait valoir l'argument d'un meilleur accès pour le Luxembourg au réseau allemand en passant par Sarrebruck».

Le gouvernement luxembourgeois a-t-il eu un poids dans le choix du tracé? Difficile à dire. Mais côté mosellan, on a bien joué la carte de la proximité avec le Luxembourg lors des discussions qui ont pu avoir lieu avec la SNCF et la DB. Alexandre Cassaro, maire de Forbach, le confirme et va plus loin dans l'argumentation. «De la même manière que les Alsaciens peuvent arguer que Strasbourg est capitale européenne, il ne faut pas oublier que Sarrebruck est au cœur de la Grande Région, répartie sur quatre pays avec, avec 12 millions d'habitants et 3% du PIB de l'Union européenne, ce qui n'est pas neutre.»

Solidarité territoriale

Cela fait dire à l'élu frontalier de la Sarre qu'avoir un arrêt à Sarrebruck ne profite pas qu'aux habitants de cette ville mais au-delà, «y compris les Lorrains et les Luxembourgeois». Pour les derniers cités, la liaison avec Sarrebruck se fait aujourd'hui en bus direct de gare à gare, via la ligne L40 des CFL. Concernant une liaison ferroviaire entre Luxembourg et Sarrebruck, François Bausch préférerait passer par Metz, sans correspondance comme c'est le cas aujourd'hui, tandis que des élus mosellans militent pour rouvrir la ligne Thionville-Bouzonville-Béning. Toujours est-il que, pour Alexandre Cassaro, il est indispensable de développer «une offre de transports en commun compétitive» entre le Luxembourg, la Moselle-Est et Sarrebruck.

Si cette liaison TGV Paris-Berlin via la Moselle et Sarrebruck semble être sur de bon rails, «il ne faut jamais rien considérer comme acquis», tempère Alexandre Cassoro, en référence à la pression alsacienne. «Il faut conserver notre capacité de mobilisation. Ce qui a été exemplaire dans cet épisode, c'est que les élus mosellans et sarrois ont parlé d'une seule et même voix. Il y a eu une véritable solidarité.»

Obtenir un arrêt à Sarrebruck

Et le maire de Forbach espère que cet esprit de cohésion permettra de régler un point, et non des moindres, qui n'est pas encore décidé. «Aujourd'hui, le tracé semble être choisi mais cela ne veut pas dire qu'il y aura forcément un arrêt à Sarrebruck. La deuxième étape, c'est donc de se mobiliser à nouveau pour faire en sorte que cette desserte soit actée.» Avec l'appui du Luxembourg?