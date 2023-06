Une jeune fille de 11 ans a disparu

La police grand-ducale lance un appel à témoins pour retrouver Yvette Nyatichi Ratemo, âgée de 11 ans. La jeune fille est portée disparue depuis ce jeudi 29 juin vers 17 h. Elle a été vue pour la dernière fois à Differdange.

Elle mesure 1,67 mètre et est mince. Elle a des dreadlocks jusqu'aux épaules, parle anglais et a été vue pour la dernière fois portant un short noir, un t-shirt blanc et des lunettes.

Toute information sur Yvette Nyatichi Ratemo est à transmettre au commissariat de Differdange par téléphone au (+352) 244 531000 ou par e-mail : Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.

Pour rappel, un appel à témoins pour la disparition d'une autre adolescente, Norah Hames, à Esch-sur-Alzette, est toujours en cours.