François Grosdidier va-t-il déposer plainte contre Antoine Fonte ?

François Grosdidier privilégie le circuit court. Et le plus court chemin menant vers ses partisans, c'est bien sûr son compte Facebook (20.000 followers). Que ce soit pour diffuser des photos d'inauguration, de serrage de pognes ou autres règlements de compte. Ou mises au point. Comme ce samedi 24 juin où, glissé de manière presque anodine, il annonce vouloir déposer plainte contre Antoine Fonte. Petit rappel des faits.

Au soir du 19 juin, Antoine Fonte, secrétaire de la section Jean-Moulin du Parti socialiste, adresse un courriel à l'ensemble des élus de l'Eurométropole de Metz. Dans celui-ci, il demande à ces derniers de prendre leurs responsabilités suite à la parution de l'enquête de nos confrères de Streetpress intitulée «François Grosdidier, le maire de Metz sous l'influence du royaume du Maroc». Il y est notamment question de la proximité d'Adil Belgaïd, ancien chef du service des sports de la ville de Woippy et actuel chef de mission au cabinet du maire) avec le service de renseignement extérieur du Maroc, associé de Hugues Cognon, fondateur et gérant du groupe Blue Habitat, dans la société de droit marocain Oasis Blue Dakhla....

Nous ne sommes pas là pour accuser, mais nous voulons des explications Jérémy Roques Chef de file du groupe Unis pour Metz

Le 20 juin, Antoine Fonte explique, dans un entretien à Virgule («Une véritable organisation qui part de François Grosdidier») les raisons de sa démarche. Contacté via son service communication, François Grosdidier n'a jamais répondu à nos sollicitations. Mercredi 21 juin, le groupe Unis pour Metz organise une conférence de presse -Virgule n'a pas été convié - lors de laquelle, comme le rapportera dans son édition du lendemain l'hebdomadaire La Semaine, l'opposition demande des éclaircissements. «Nous ne sommes pas là pour accuser, mais nous voulons des explications», explique Jérémy Roques, son chef de file.

«Héritiers radicalisés» et «Baron Noir»

François Grosdidier s'exprimera officiellement samedi 24 juin. Sur son compte Facebook donc. Dans un réflexe quasi pavlovien, l'ancien membre des LR crie au «complot». De qui ? Des «héritiers radicalisés de l'ancienne municipalité (Groupe Unis), loin de rénover la vie publique, pratiquent la ''basse politique'' et se laissent guider par des ''vieux routiers'' experts en la matière, Antoine FONTE, le ''petit baron noir'' de la gauche messine, de retour à Metz, et son allié objectif depuis toujours, le sénateur d'extrême droite Jean-Louis MASSON.» Pour rappel, entre le maire et Jean-Louis Masson, il existe un passif pour le moins lourd dont le paroxysme sera atteint en 2012 sur fond d'enregistrement sonore pour le moins scabreux...

Dans le premier point de son post Facebook, dont l'intitulé («La méthode : fadaises et fake news»), le style n'est pas sans rappeler celui d'un ancien président des États-Unis, François Grosdidier n'y va pas avec le dos de la cuiller. Ainsi, à ses yeux, les élus Unis sont «lâches». «Ils reprennent des calomnies, mais sous forme de question pour éviter un procès pour diffamation». Cela étant, ce n'est pas comme si l'ex-maire de Woippy n'était pas coutumier du fait...

Ensuite, François Grosdidier annonce sa décision de porter plainte pour diffamation contre Antoine Fonte. Ce dernier paie quant à lui son imprudence. François Grosdidier le dit lui-même, il «a été plus affirmatif». Dans la foulée, il enchaîne : «Je n'accepte pas que Metz soit ainsi salie et mon honneur, mis en cause, même si ses protagonistes m'y ont habitué depuis 20 ans, dans une alliance contre nature entre l'extrême droite et la gauche messine.» Faire l'objet d'autant d'inimitiés contre soi - si tant est que celles-ci soient avérées - et depuis si longtemps et par tant de monde aussi divers et variés, ne pose-t-il pas question ? Ce n'est qu'une interrogation...

Drôles d'insinuations...

Dans son discours, François Grosdidier s'en prend directement à Antoine Fonte et sous-entend que l'ancien directeur général des services de la ville de Farebersviller s'intéresserait toujours à cette ville «pour (des) questions foncières.» Peu enclin, vous l'aurez compris, aux accusations gratuites, ou aux sous-entendus lourds de sens, François Grosdidier écrit ceci : «En faillite personnelle en 2008, il (Antoine Fonte) se redresse spectaculairement en devenant adjoint de Dominique GROS (Ndlr : maire de Metz de 2008 à 2020). Puis, en 2014, celui-ci l'embauche à son cabinet à très haut salaire, et ensuite à ''Metz-Métropole Développement'' pour un plus haut salaire encore, alors qu'il n’avait aucune compétence dans le domaine requis, le tourisme d'affaires, et que son contrat prévoyait qu'il ne rende compte qu'au seul président GROS et non au directeur général de la structure.»

Contacté, Antoine Fonte ne souhaite pas faire de commentaire. Tout juste dit-il ceci: «Comme d'habitude avec (François) Grosdidier, le plus important est de discréditer le porteur du message. Mais, surtout, de ne pas répondre sur le fond du message lui-même...».

Quant à Adil Belgaïd, François Grosdidier n'y va pas par quatre chemins. Ces «accusations d'espionnage sont fantaisistes et reposent sur de faux documents». Parmi ces documents, des échanges de courriels entre Adil Belgaïd, lui-même, et Mourad Leoul, chef de cabinet du directeur du DGED. Lors d'un échange, celui-ci le félicite même pour son «patriotisme infaillible».

Selon nos informations, aucune plainte n'était encore arrivée ce mardi sur le bureau d'Antoine Fonte. À suivre...