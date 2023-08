Geneviève de Fontenay, ancienne dirigeante du comité Miss France, est décédée

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Geneviève De Fontenay s'en est allée... L'ancienne «papesse» des Miss France est décédée à l'âge de 90 ans. C'est son fils Xavier qui a annoncé la triste nouvelle à TF1. La «dame au chapeau» s'est éteinte à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, à 23h mardi soir, d'un arrêt cardiaque dans son sommeil, a encore précisé son fils.

Lire aussi :Jane Birkin est partie rejoindre Serge Gainsbourg

Geneviève De Fontenay était très diminuée depuis un certain temps. Elle a passé ses dernières heures avec son frère et l'une de ses petites filles, a indiqué son fils. L'enterrement se déroulera à Paris. Sa dépouille reposera dans le caveau familial.

Si elle était connue pour son chapeau de feutre blanc ou noir qu'elle portait fièrement et pour avoir été la dirigeante historique de «Miss France», on sait peut-être moins que Geneviève De Fontenay est originaire de Lorraine, de Longwy plus exactement, où elle est née le 30 août 1932.

Aînée d'une fratrie de dix enfants et issue d'une famille de la petite bourgeoisie, elle a passé toute son enfance à Hagondange.

«Miss Elégance» en 1957

Après avoir travaillé dans l'hôtellerie à Strasbourg, puis dans l'esthétisme à Paris, Geneviève de Fontenay se lance dans le mannequinat, après avoir remporté le titre de «Miss élégance» en 1957.

Elle rencontre alors le délégué général du comité Miss France, Louis Poirot, dit de Fontenay, avec qui elle aura deux enfants, Xavier et Ludovic. Entre 1981 et 1984, Geneviève de Fontenay perd son mari et son fils aîné. Elle reprend alors les rênes du comité Miss France avec son fils cadet Xavier, et rend l'événement incontournable.

En 2002, Geneviève et Xavier de Fontenay vendent la société Miss France à Endemol. Suite à plusieurs polémiques au sein du comité, Geneviève de Fontenay décide en 2010 de créer un nouveau concours de Miss, le comité Miss Nationale. Endemol lui fait un procès pour concurrence déloyale. La hache de guerre sera finalement enterrée après que Sylvie Tellier, la Miss France 2022, a repris la marque Miss France en main.

Ses chapeaux, son style désuet et son franc-parler ont fait de Geneviève de Fontenay une véritable icône pour de nombreux Français.

A l'annonce de son décès ce mercredi matin, les hommages n'ont pas tardé à affluer sur les réseaux sociaux, à l'image de Stéphane Bern, qui confie qu'il aimait «son franc-parler, ses emportements patriotiques, sa défense des Miss France».