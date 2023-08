Grièvement blessé par le RAID à Mont-Saint-Martin, Aimene va mieux désormais

Share this with email

Que s'est-il passé le 30 juin dernier à Mont-Saint-Martin, en marge des émeutes survenues après la mort de Nahel à Nanterre, quelques jours plus tôt? C'est en tout cas ce jour-là qu'Aimène Bahouh, un jeune travailleur frontalier résidant dans la commune française, a été gravement blessé par un tir du RAID, présent sur place pour assurer l'ordre et contenir les débordements.

Pour rappel, la victime se déplaçait en voiture, vitre ouverte, pour aller se ravitailler à la pompe à essence au Luxembourg, lorsqu'il a reçu un projectile du Raid, un «bean bag» sur la tempe. Il s'agit d'un projectile rempli d'un matériau lourd comme du plomb, du sable ou des billes d'acier. Dès les premiers instants, le pronostic vital du frontalier était engagé. D'abord hospitalisé en France, il a ensuite été transféré à l'hôpital d'Arlon, où il avait été placé dans le coma.

C'est un miraculé, selon sa maman

Aujourd'hui, Aimène Bahouh va mieux. Selon nos confrères du Monde, après 25 jours de coma, il s’est finalement réveillé le 25 juillet dernier. «Les médecins ont dit qu’Aimène est un miraculé», a confié sa maman, Yasmina, sa mère. Celui qui travaille pour une entreprise de sécurité au Luxembourg est rentré à son domicile le 2 août dernier, non sans séquelles physiques et mentales toutefois.

Homme blessé à Mont-Saint-Martin, le Parquet ouvre une information judiciaire

De son côté, l'enquête de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, se poursuit. Le policier qui aurait atteint la victime a assuré qu'il visait une voiture depuis laquelle des «individus cagoulés» étaient prêts à allumer un mortier. Toutefois, toujours selon Le Monde, ce véhicule ne correspond pas à celui que conduisait le jeune homme.

Dans cette affaire, le parquet du Val-de-Briey avait rapidement saisi l'IGPN des faits de violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet du Val-de-Briey s'était dessaisi, au vu de la «complexité des faits», au profit de celui de Nancy et une information judiciaire avait été ouverte.

Homme blessé à Mont-Saint-Martin: son avocat demande le dépaysement de l'information judiciaire

L'avocat du jeune homme a demandé il y a peu le dépaysement de l'information judiciaire (consistant à dessaisir cette juridiction pour renvoyer l'affaire à un autre tribunal, NDLR). Dans un courrier au procureur de Nancy, Me Yassine Bouzrou justifie notamment cette demande de dépaysement par le refus des juges d'instruction de lui donner accès au dossier.

11 agents engagés ce soir-là

Le Monde a eu accès au rapport de police détaillant les moyens mis en place lors de cette nuit tragique à Mont-Saint-Martin. On y apprend notamment que onze agents du RAID (dix fonctionnaires et un médecin), provenant de l’antenne de Nancy, étaient engagés pour «assurer la sécurité des personnes et des biens». Au cours de la soirée, les «effectifs sont pris à partie par de nombreux individus très hostiles qui tentaient de les encercler à pied ou en voiture», a également relaté le chef d’antenne du RAID lors de son audition. Les policiers utiliseront, cette nuit-là, «34 munitions de LBD 40 mm», ou encore «27 munitions calibre 12 de type beanbag».

On apprend également que deux agents ont fait usage de leurs armes de défense en direction de deux jeunes à vélo qui leur jetaient des pierres. L’un d’entre eux, âgé de 15 ans, a reçu dans le dos un «beanbag», lui causant «une plaie purulente d’environ 5 cm». Le second, tout juste majeur, a fini en garde à vue pour outrage et jet de projectile. Les deux jeunes ont réfuté ces accusations et indiquent avoir été violentés par les forces de l'ordre.