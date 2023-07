Homme blessé à Mont-Saint-Martin, le Parquet ouvre une information judiciaire

Share this with email

Aimène Bahouh (25 ans) est toujours hospitalisé dans un état «stationnaire mais préoccupant». Dans la nuit du 29 au 30 juin, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, l'homme a été touché à la tête par des tirs. Selon François Capin-Dulhoste, procureur de la République de Nancy, les premiers éléments indiquent que les blessures sont «compatibles avec l'utilisation de ''bean bags'' (Ndlr: sac de pois)».

Selon une étude de l'Université du Texas publiée en septembre 2020 par le New England Journal of Medecine, les «bean bags» sont «censées être moins létales et ne devraient pas causer de blessures pénétrantes lorsqu'elles sont utilisées à des distances appropriées». Mais elles «peuvent causer des dommages graves et ne sont pas appropriées pour une utilisation dans le contrôle des foules», soutiennent les universitaires.

«Violences volontaires»

La famille l'affirme, c'est bien par un tir du Raid dont a été victime Aimène Bahouh. Pour faire la lumière sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 juin, le Parquet de Nancy a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X du chef de «violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, par personne dépositaire de l'autorité publique et avec usage d'une arme».

Appelés en raison de violences urbaines, les hommes du Raid de Nancy ont été amenés, vers 01h du matin, à faire usage de «diverses armes intermédiaires», parmi lesquelles «certaines projetant des sacs contenant de fines billes de plomb (Ndlr : bean bags)». Ils ont ensuite quitté les lieux «vers 02h00, sans avoir connaissance d'éventuels blessés».

Si une enquête de flagrance avait été confiée à la délégation de l'IGPN de Metz (Moselle), le Parquet de Val-de-Briey s'est par ailleurs dessaisi du dossier, au vu de la «complexité des faits», au profit de celui de Nancy. Deux juges co-saisis du pôle de l'instruction du tribunal judiciaire de Nancy conduiront les suites de la procédure.