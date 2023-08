Homme blessé à Mont-Saint-Martin: son avocat demande le dépaysement de l'information judiciaire

Me Bouzrou est l'avocat de la mère de Aimène Bahouh, un homme de 25 ans qui se trouve toujours dans le coma après avoir été blessé à la tête le 30 juin.

L'avocat d'un jeune homme grièvement blessé un soir d'émeutes en juin à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), selon sa famille par un projectile tiré par le Raid, a indiqué mardi à l'AFP avoir demandé le dépaysement de l'information judiciaire (consistant à dessaisir cette juridiction pour renvoyer l'affaire à un autre tribunal, NDLR).

Dans son courrier au procureur de Nancy en date de mardi, Me Yassine Bouzrou justifie notamment cette demande de dépaysement par le refus des juges d'instruction de lui donner accès au dossier.

L'auteur du tir identifié, sans être mis en examen

Selon un membre de la famille de M. Bahouh, ce dernier se déplaçait en voiture, vitre ouverte, «pour aller se ravitailler à la pompe à essence au Luxembourg» , lorsqu'il «a reçu un projectile du Raid, un "bean bag" sur la tempe». «L'agent du RAID ayant procédé au tir a nécessairement été identifié à ce jour par l'inspection générale de la police nationale, or à notre connaissance il n'a toujours pas été mis en examen», écrit Me Bouzrou dans son courrier.

Pour l'avocat, «le refus des magistrats instructeurs d'instruire ce dossier et de communiquer aux parties civiles les éléments du dossier démontre une hostilité qui ne peut s'expliquer que par un souci de protection du fonctionnaire de police qui a commis une infraction extrêmement grave».

Il ajoute que le RAID est basé à Nancy, justifiant que la procédure soit renvoyée vers un autre tribunal.

Dans cette affaire, le parquet du Val-de-Briey avait rapidement saisi l'IGPN des faits de violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet du Val-de-Briey s'était dessaisi, au vu de la «complexité des faits», au profit de celui de Nancy et une information judiciaire avait été ouverte.

Les «bean bags», en français «sac de pois», sont «censées être moins létales et ne devraient pas causer de blessures pénétrantes lorsqu'elles sont utilisées à des distances appropriées», selon une étude de l'Université du Texas publiée en septembre 2020 par le New England Journal of Medecine.

Mais elles «peuvent causer des dommages graves et ne sont pas appropriées pour une utilisation dans le contrôle des foules», soutiennent les universitaires.