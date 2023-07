Ignoble: deux aires de repos situées près du Luxembourg contraintes de fermer suite à des incivilités

Montagne de déchets et sanitaires souillés avec des excréments, les aires de repos de Portes de France et d'Entrange sont inaccessibles pour une raison indéterminée afin de procéder à un nettoyage en profondeur.

Un cloaque, il n'y a guère d'autre terme pour qualifier l'état des aires de repos de Portes de France et d'Entrange sur l'A31, à deux pas du Luxembourg. Lundi dernier, face aux déchets jonchant le sol et à l'état déplorable des toilettes des deux aires, la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est), a pris la décision de les fermer pour une durée indéterminée.

Et on comprend leur décision au regard du «carnage» immortalisé par les services . Un état lamentable. On parle ici de sacs-poubelles remplis de déchets jonchant le sol et les accotements, de même que des poubelles qui débordent de tous les côtés. Mais le summum de l'horreur, c'est sans aucun doute l'état lamentable des sanitaires où les murs des toilettes ont été recouverts d'excréments.

Le plus interpellant, c'est qu'il n'aura donc fallu que quelques heures pour que l'endroit se transforme en une véritable porcherie. En effet, selon nos confrères de France Bleu, les dégradations ont été effectuées en moins de 24 heures le week-end dernier, puisqu'une entreprise de nettoyage passe une fois par jour pour remettre l'aire en état. «Il y a eu des dépôts d'ordures ménagères dans des conteneurs qui ne sont pas prévus pour ça. Dans les toilettes, il y avait des déjections humaines dans tous les coins. Ça dépasse vraiment tous les moyens de nettoyage qu'on peut avoir», a notamment pesté Ronan Le Coz, chef de la division d'exploitation de Metz à la DIR Est.

La DIR Est ne dit d'ailleurs pas autre chose. «Bien qu’un entretien quotidien soit effectué, l'état inacceptable dans lequel se trouvent ces aires de repos, du fait du comportement de certains usagers peu respectueux, a nécessité leur fermeture pour des questions de salubrité. Rien ne peut justifier de retrouver ces aires dans de tels états», dit-elle dans un communiqué, tout en rappelant que les poubelles des aires sont exclusivement réservées aux déchets qui sont produits sur place, dans le cadre d'un pique-nique par exemple.

Un coût pour les contribuables

Outre l'aspect environnemental et sanitaire déplorable, cette problématique engendre un coût humain et financier important pour les contribuables. «En effet, notre réseau d'autoroutes n'est pas concédé, et en conséquence, n'est pas financé par un péage mais par le contribuable. Ces incivilités récurrentes en constante augmentation grèvent d'autant plus le budget alloué à la sécurité et à l'entretien classique de notre réseau».

Nos confrères du Républicain Lorrain pensent savoir que ces dépôts sauvages pourraient provenir d'usagers qui n'ont pas pris le temps de jeter leurs ordures ménagères avant leur départ en vacances.

Quoi qu'il en soit, ce lamentable incident ternit l'image anciennement associée à l'aire de repos «Portes de France», qualifiée auparavant d'aire le plus sale de France. Pourtant, après un investissement de 2,5 millions d'euros pour réhabiliter l'endroit, le site accueillant quotidiennement 62.000 véhicules semblait avoir repris de sa superbe.