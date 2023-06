La demande d'autorisation pour la création du centre d'enfouissement de Bure jugée «recevable»

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) juge «recevable» la demande d'autorisation de création du centre Cigéo de stockage des déchets radioactifs de Bure (Meuse), une étape ouvrant la voie à l'instruction technique de ce projet contesté, dont le feu vert prendra encore plusieurs années.

«L'ASN considère que le dossier de demande d'autorisation de création de Cigéo est recevable», a-t-elle indiqué jeudi dans un bref communiqué, une étape qui «concrétise» l'aboutissement de «plusieurs décennies de travaux préalables de recherche et de développement».

Pour rappel, le projet vise à enfouir, à 500 mètres sous terre, au moins 83.000 m3 des déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français, d'ici 2035-2040.

Trois années de travail

«C'est le top départ de l'examen technique du dossier par l'ASN avec l'expertise technique de l'IRSN», l'institut vigie du risque radiologique, a expliqué à l'AFP Pierre Bois, directeur général adjoint de l'ASN. Il a évalué à «environ trois années de travail» ces travaux qui consistent à «vérifier que le dossier répond aux différentes exigences qui lui sont applicables en matière de sûreté».

Durant ces trois années, trois grands champs techniques seront examinés, a détaillé M. Bois. «D'abord, la vérification des hypothèses et des données sur lesquelles se construit le dossier», l'examen de la sûreté de l'installation prévue «durant la période où elle sera exploitée, c'est-à-dire le moment où on descendrait les colis de déchets au fond», et enfin «l'examen de la maîtrise de la sûreté à long terme, c'est-à-dire ce qui se passe après la fermeture».

De nombreuses consultations seront ensuite menées, localement et au Parlement. Une étape qui pourrait durer environ deux ans, avant la dernière ligne droite: «le travail d'élaboration de l'éventuel décret d'autorisation de l'installation», a indiqué M. Bois.

Des actions spécifiques de concertation et d'information seront mises en œuvre durant l'instruction du dossier. Autorité de sûreté nucléaire

«Des actions spécifiques de concertation et d'information seront mises en œuvre durant l'instruction du dossier: les principales questions et préoccupations des parties prenantes seront prises en compte lors du cadrage des travaux d'expertise à conduire», a indiqué l'ASN, qui assure que «le public sera régulièrement informé des conclusions de ces travaux».

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a officiellement déposé en janvier auprès du gouvernement sa demande d'autorisation de création, lançant ainsi cette phase d'instruction par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La déclaration d'utilité publique de Cigéo, qui fait l'objet d'un recours d'opposants devant le Conseil d'Etat, a été prononcée en juillet 2022, validant le principe du stockage géologique et l'importance d'un projet évalué à 25 milliards d'euros sur 150 ans.