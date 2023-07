La fête nationale belge se fêtera au Luxembourg et à la frontière

Share this with email

Ce vendredi 21 juillet, c'est l'anniversaire de la Belgique. Enfin, pour être tout à fait exact, le plat pays célèbrera l'anniversaire de la prestation de serment du tout premier roi des Belges, Léopold 1er. Cette année est d'ailleurs un peu plus particulière que les autres puisqu'elle marque les 10 ans de règne du roi Philippe, couronné le 21 juillet 2013. Les festivités prévues trouveront, à n'en point douter, un certain écho au Luxembourg. Rappelons en effet qu'une réelle et profonde amitié née sur une histoire commune lie les deux pays.

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que dès ce jeudi, la Brasserie Nationale luxembourgeoise à Bascharage sera placée sous les couleurs noir-jaune-rouge. Pour la huitième fois, l'URB-BKV, l'association qui réunit les Belges et amis de la Belgique au Luxembourg, organise ce rendez-vous à Bascharage, au sein et avec la collaboration de la Brasserie Nationale. «La fête nationale belge représente le plus grand évènement de l'ASBL avec plusieurs centaines de personnes réunies», explique-t-elle dans un communiqué.

Une fête «inoubliable pour tous»

Qu'ils soient résidents, frontaliers ou simplement amis de la Belgique, tous les participants sont donc les bienvenus pour participer à cette célébration résolument conviviale. Au programme, de la musique, des bières luxembourgeoises de la Brasserie Nationale, mais aussi des spécialités belges comme des frites et des gaufres. «L'organisation de cet évènement rassemble les membres de notre comité, nos membres, nos associations sœurs et nos sponsors. Cela nous donne des ailes pour faire de cette soirée une fête inoubliable pour tous», souligne Virginie Michielsen, présidente de l'URB-BKV.

Le rendez-vous est ainsi donné dès 18h à la Brasserie Nationale située au 2, boulevard JF Kennedy à Bascharage. Les inscriptions se font sur le site web de l'URB-BKV. Si celles-ci sont gratuites, l'entrée s'élève à 30€, à payer sur place, pour les non-membres.

Les sorcières prendront possession de Vielsalm

Et puis, de nombreux autres événements sont prévus dans la province belge de Luxembourg, à deux pas du Grand-Duché voisin. À Arlon, par exemple, la Grand-Place sera réquisitionnée dès ce jeudi et ce vendredi pour une grande fête qui se terminera jusqu'à 2h du matin. De l'autre côté de la province, au nord, la commune de Vielsalm vibrera au rythme du traditionnel Sabbat des Macralles le 20 juillet. Pour la petite histoire, les Macralles, ou sorcières en wallon, prennent possession de la ville chaque 20 juillet pour y organiser leur fameux sabbat. Un spectacle folklorique à vivre au moins une fois. Le lendemain, 21 juillet, c'est la «Fête des Myrtilles», autre rendez-vous incontournable de la commune avec un cortège folklorique prévu à 14h puis une fête au sein du parc communal avec en apothéose, le feu d'artifice prévu à 23h.

En parlant de feux d'artifice, ils seront très nombreux à être tirés aux quatre coins de la province, principalement le soir du 20 juillet mais également le 21 juillet. Pêle-mêle, vous pourrez admirer ces spectacles pyrotechniques à La Roche, Etalle, Bouillon, Habay, Florenville, Tellin ou encore Tintigny.

Néanmoins, il y a également des communes qui ont fait le choix de ne pas proposer de feu d'artifice, notamment pour des questions de bien-être animal. C'est le cas à Attert, où une interdiction générale est en vigueur depuis 2020 et durant toute l'année. Le bourgmestre de la commune, Josy Arens, avait alors indiqué que les feux d'artifice faisaient paniquer les animaux domestiques ou encore les chevaux.

Un spectacle de drones à Athus

Dans la commune d'Aubange, pour des raisons environnementales, le feu d'artifice cède quant à lui sa place à un show de drones, un spectacle unique dans la région. «Une centaine de drones synchronisés virevoltent dans le ciel, formant des figures incroyables qui représenteront la Belgique. Ces machines volantes deviennent de véritables artistes, peignant le ciel nocturne de couleurs et de lumières étincelantes», promet ainsi la commune. Le rendez-vous est donc donné le 21 juillet à partir de 18h sur la place du Brüll à Athus.