La France se dote d'un comité interministériel pour mieux collaborer avec le Luxembourg

En déplacement à Metz, Dominique Faure, ministre des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a apporté son soutien à la simplification des dialogues transfrontaliers.

Patrick Weiten, François Grosdidier, Laurent Touvet, Dominique Faure et Christian Dupessey ont inauguré l'Assemblée générale de la Mission opérationnelle transfrontalière. © PHOTO: Laura Bannier

Ils sont élus à Perpignan, Annemasse ou Lille. A priori, rien ne les prédestinait à se rassembler en Moselle. Pourtant, ces responsables politiques étaient au rendez-vous au Centre Pompidou-Metz, ce mardi 27 juin. Tous étaient présents, à l'invitation de l'Eurométropole de Metz, pour échanger sur une thématique bien particulière: les territoires transfrontaliers et leurs enjeux.

Lire aussi :A Thionville, des ambitions et projets liés au Luxembourg

Si les participants de cette réunion partagent bien une chose en commun, c'est qu'ils sont tous membres de la Mission opérationnelle transfrontalière. Crée en 1997, cette association se veut être un espace d'échange et de réflexion sur le thème de la coopération transfrontalière entre la France et ses voisins. «Metz est une ville européenne en trois dimensions: historique, géographique et économique. De par notre situation géographique, au carrefour de la Grande Région, l'Europe nous parcourt quotidiennement», a tenu à rappeler François Grosdidier, maire de Metz, en introduction de l'assemblée générale annuelle de la structure.

Parmi les participants se cachait une invitée de taille. Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, était effectivement au rendez-vous. La membre du gouvernement a profité de son second déplacement en Moselle pour rappeler que si «aucune solution concrète n'a été présentée», ce rendez-vous avec la Mission opérationnelle transfrontalière est un moyen de «structurer la façon dont on travaille ensemble».

Parler d'une seule voix

En effet, aucun projet ni investissement spécifique n'a fait l'objet d'une annonce par la ministre. La rencontre a même été une opportunité pour Patrick Weiten de rappeler que certaines initiatives patinent, à l'image de la création d'un collège franco-luxembourgeois à Audun-le-Tiche, sur lequel le président du département travaille depuis 12 ans. «Nous faisons face à une obstruction totale de la part de l'Éducation nationale», a souligné l'homme politique, qui doit prochainement rencontrer le recteur d'Académie à ce sujet.

Lire aussi :Le maire de Forbach veut rapprocher sa ville du Luxembourg

Parmi les différentes thématiques qui composent cette coopération frontalière, certaines problématiques pèsent plus que d'autres. C'est le cas de la mobilité. «En 40 ans, la révolution que représente le phénomène du travail frontalier s'est produite sans que le réseau viaire ou ferroviaire n'ait beaucoup évolué. La situation est intenable, et il n'y a que dans une approche transfrontalière que l'on pourra faire bouger les choses», a martelé François Grosdidier, président de l'Eurométropole de Metz.

Les élus mosellans ont tous deux relevé un frein récurrent au bon déroulement de la coopération transfrontalière: la complexité administrative française. «Il faut que la France ne parle que d'une seule voix afin d'être comprise», a résumé le maire de Metz.

Lire aussi :Des juristes pour abolir les frontières en matière de santé

À cette problématique particulière, Dominique Faure a apporté un début de réponse. La ministre a en effet annoncé la création d'un comité interministériel dédié à la coopération transfrontalière. Ce dernier vise à améliorer la coordination entre les différents ministères sur les sujets qui concernent la France et ses voisins. «Ce comité sera présidé par mes services et ceux de Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, et visera à organiser le cadre national nécessaire pour régler les problèmes transfrontaliers», a détaillé la femme politique.

On travaille déjà très bien avec le Luxembourg et l'on franchit ainsi une étape supplémentaire. Dominique Faure Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité

Des représentants des ministères de la Justice, de la Santé ou encore de l'Emploi et de l'Éducation nationale seront notamment partie prenante de ce nouvel organe qui n'aura pas vocation à se substituer aux comités locaux déjà implantés dans les régions frontalières. «On se met en ordre de marche pour avancer ensemble. On travaille déjà très bien avec le Luxembourg et l'on franchit ainsi une étape supplémentaire», a poursuivi la ministre.

Des visites de terrain

Pour Patrick Weiten, la création de ce comité constitue un pas «dans le bon sens». «Il est important que les ministres se retrouvent et disposent d'un temps dédié pour évoquer les projets qui nous concernent», a estimé le président du département. François Grosdidier a, lui aussi, salué cette «volonté de renforcer le dialogue interministériel»

Lire aussi :«Le fossé ne cesse de se creuser»

Les échanges se poursuivent pour les participants à l'assemblée générale de la Mission opérationnelle transfrontalière. Alors que ce mardi 27 juin était dédié à la visite de la Maison Robert Schuman avant un après-midi d'échanges, la seconde journée du programme amènera les élus et autres membres de l'association en Moselle-Est. Au programme de ce mercredi 28 juin, la visite de plusieurs projets de coopération transfrontalière financés par l'Union européenne, dont le Bi-Bus franco-allemand.