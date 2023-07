La police de Sarrebruck offre 3.000 euros pour quiconque l'aidera à résoudre un crime

Les enquêteurs souhaitent retrouver la trace d'un cadavre enterré à Burbach, quartier de la ville allemande. Il aurait été tué entre 2013 et 2015.

Il y a environ un an, la police sarroise relançait une sombre affaire criminelle inélucidée jusqu'alors. Pour y parvenir, les forces de l'ordre allemande comptent sur la découverte d'un corps qui serait enterré à Burbach, un quartier de la ville de Sarrebruck dans le Land de Sarre, sur un terrain difficilement accessible. Il aurait apparemment été tué entre 2013 et 2015 et possiblement enterré dans cette zone. Problème: malgré des fouilles de plusieurs jours en août dernier, aucun cadavre n'a pu être retrouvé, même avec l'appel à témoins lancé à l'époque.

Mais les enquêteurs ne veulent pas lâcher l'affaire, en témoigne ce nouvel appel à témoins avec, cette fois-ci, une généreuse récompense à la clé pour quiconque parviendra à les aiguiller. En effet, le parquet de Sarrebruck promet une récompense de 3.000 euros pour toute information permettant d'identifier les personnes impliquées dans le crime ou de déterminer où se trouve le corps. «La récompense est exclusivement destinée à des personnes privées et non à des personnes dont le devoir professionnel est de poursuivre des actes punissables», précise toutefois le parquet.

Un suspect de 30 ans

Dans les faits, la police tient déjà une sérieuse piste. Et pour cause, un homme de 30 ans originaire de Sarrebruck, déjà condamné pour un meurtre commis en 2015 dans le quartier de Burbach et purgeant une peine de prison à perpétuité à la prison de Sarrebruck, est fortement soupçonné d'être l'auteur de ce «cold case». Selon les déclarations de plusieurs témoins, le trentenaire aurait parlé de son acte à plusieurs personnes. D'ailleurs, en raison de nouveaux indices, les enquêteurs pensent même savoir que les restes du corps ont pu être déplacés entre-temps vers un autre lieu. La victime serait également originaire de l'étranger.

La police de Sarrebruck en appelle donc à d'éventuels témoins qui pourraient répondre à plusieurs questions. Parmi celles-ci: à qui le suspect a-t-il parlé de son crime? Qui peut fournir des informations sur l'endroit où se trouve le corps? Qui peut fournir des informations sur d'éventuels complices? Qui peut donner des informations sur le contexte du crime ou encore des informations sur la famille de la victime?

Toute information peut être adressée au service d'enquête criminelle ou à tout autre service de police au numéro de téléphone (+49)681/962-2133. Pour tout indice, même anonyme, vous pouvez également vous adresser au numéro de téléphone (+49)681/962-8050, mis spécialement en place à cet effet.