La production va bientôt reprendre chez Ferrero à Arlon

Suite à la découverte de nouvelles salmonelles, un peu plus d'un an après le scandale sanitaire, l'usine arlonaise avait stoppé des lignes de production et lancé de nombreuses analyses.

Suite, et peut-être enfin la fin, du dossier Ferrero à Arlon. En 2022, peu de temps avant Pâques, Ferrero, le géant italien du chocolat, avait dû procéder à un important rappel de ses produits chocolatés Kinder fabriqués à Arlon, après la détection d'une contamination à la salmonelle au sein de l'usine, située à deux pas du Grand-Duché. Des dizaines de cas de salmonellose possiblement liés à la consommation des produits Kinder fabriqués sur le site belge avaient été détectés dans plusieurs pays d'Europe, dont au Luxembourg. Une enquête avait été lancée dans la foulée.

Contrainte de fermer ses portes par l'agence de la sécurité alimentaire belge (Afsca), l'usine avait pu redémarrer sa production il y a un an environ, suite à un énorme nettoyage de tout le site. Néanmoins, il y a quelques jours, on apprenait que des salmonelles avaient à nouveau été identifiées au sein de l'usine. Par mesure de précaution, les lignes de production concernées avaient été arrêtées et des investigations plus poussées avaient été lancées. Par ailleurs, rappelons qu'aucun produit final n’avait été testé positif et aucun n’avait quitté l'usine. Les salmonelles détectées l’ont été dans l’environnement interne à l’usine, sur le sol ou les escaliers par exemple.

On a finalement appris en ce début de semaine que la production allait pouvoir reprendre d'ici quelques jours. Selon La Meuse Luxembourg, l’entreprise aurait déclenché la seconde phase de son plan de reprise, impliquant son lot de nettoyages du site en profondeur.

Nos confrères de l'Avenir Luxembourg évoquent quant à eux une reprise des activités au 21 juillet prochain, ajoutant qu'une réunion entre les syndicats et la direction du personnel a permis de trouver un accord concernant les salariés. Concrètement, le personnel, y compris les saisonniers, est assuré de percevoir son salaire jusqu’au 20 juillet, date présumée de la reprise de la production selon un plan d’action élaboré avec l’Afsca.