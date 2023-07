La région Grand Est va débloquer 10 millions d'euros d'aides d'urgence

Ces aides pourront être sollicitées par les entreprises et les collectivités territoriales ayant subi des dégradations pendant les émeutes ayant suivi la mort de Nahel.

La région Grand Est a annoncé lundi vouloir débloquer un fonds d'aide d'urgence de dix millions d'euros pour réparer les dégradations commises lors des émeutes ayant suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre.

La mesure sera présentée au vote des élus en commission permanente vendredi et les fonds pourront être débloqués la semaine prochaine.

Dégradations et pillages

Cinq millions d'euros sont destinés à reconstruire les services publics endommagés et cinq millions supplémentaires doivent parvenir aux TPE (très petites entreprises) et commerçants affectés par les dégradations et pillages.

Lors des émeutes, une médiathèque et une mairie ont notamment été incendiées, respectivement à Metz et Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle) et des magasins pillés à Strasbourg, dont l'Apple Store.

«Je condamne fermement ces actes de vandalisme que rien ne justifie et qui sont contraires à nos valeurs républicaines. Cela est inacceptable. Il nous faut garantir la sécurité de nos concitoyens et revenir à un climat apaisé», a déclaré Franck Leroy, président de la région Grand Est, dans un communiqué. «Je tiens à exprimer toute ma solidarité envers nos élus locaux, nos villes, nos commerçants, ainsi que nos forces de sécurité, pris injustement pour cibles. Ce fonds d'aide permettra de les accompagner dans la reconstruction.»

La région Ile-de-France votera de son côté, mercredi, une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour aider les maires à reconstruire les équipements publics détruits ou endommagés par les émeutes.