Le Benelux fera don de véhicules blindés d'infanterie remis à neuf à l'Ukraine

En mai dernier, le Luxembourg n’avait pas brillé lors de la dernière assemblée parlementaire de l’OTAN concernant ses dépenses consacrées à la défense.

Un évènement qui avait réuni plus de 250 parlementaires de 31 pays et qui avait d’ailleurs été l’occasion d’aborder le conflit russo-ukrainien; et le fait que les pays donateurs occidentaux étaient arrivés à un point où ils ne pouvaient plus fournir de gros contingents d'armes à l'Ukraine sans compromettre complètement leur propre capacité de défense.

Pourtant d’après Rijksoverheid.nl, le site officiel du gouvernement des Pays-Bas, le Benelux (regroupant donc la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) fera prochainement don à l'Ukraine de véhicules blindés d'infanterie M113. Ces derniers qui seront remis en état et achetés à l'industrie. Les ministres de la défense des trois pays l'ont annoncé ce mardi dans une déclaration commune.

«Nous continuons à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe»

Pour rappel, le M113 est un véhicule utilisé par de nombreux partenaires internationaux et principalement utilisé pour déplacer les fantassins sur le champ de bataille d'un point à un autre, lesquels sont mieux protégés grâce au blindage solide du M113.

Ces véhicules sont d’ailleurs équipés d'un système d'armement télécommandé et il est également possible de monter des mitrailleuses sur les véhicules. L'Ukraine recevra également les pièces de rechange nécessaires. L'objectif, remettre l'ensemble du matériel au cours des prochains mois.

«Avec ce don, nous montrons que nous continuons à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe», indiquent les ministres Ludivine Dedonder (Belgique), Kajsa Ollongren (Pays-Bas) et François Bausch (Luxembourg) dans la déclaration. «En joignant nos forces, nous répondons à la demande des forces armées ukrainiennes de poursuivre le déploiement de véhicules blindés.»