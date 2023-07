Le festival de la BD va animer le week-end à Contern

Notre sélection de sorties au Luxembourg et en Grande Région

Notre sélection de sorties au Luxembourg et en Grande Région

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Au Luxembourg

• Un week-end rempli de bulles, mais certainement pas un week-end à buller! Contern accueille samedi et dimanche son 29e festival international de la bande dessinée, un des rendez-vous incontournables de l'été au Luxembourg. Une cinquantaine d'auteurs seront présents pour échanger, dédicacer. De multiples animations sont également prévues. Le programme complet est à découvrir ici. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans, c'est 3 euros au-delà.

• Dans la capitale, le Grund, Clausen et Pfaffenthal vont vibrer aux rythmes du Blues'n'Jazz Rallye ce samedi soir. De nombreux concerts sont au programme sur de multiples scènes. Parmi les têtes d'affiche, on notera les présences de Keziah Jones ou encore MonoNeon, l'ancien bassiste de Prince. La liste des concerts est disponible ici.

Lire aussi :Blues'n'Jazz Rallye: le marathon musical de Pol Belardi

Le Blues'n'Jazz Rallye se déroule notamment à l'Abbaye de Neimënster © PHOTO: Archives LW/Claude Piscitelli

• Des DJ's et des food trucks, c'est en résumé le menu du festival Eat, Beat & Culture à la NeiSchmelz de Dudelange. Les sets de musique électro vont s'enchaîner durant deux jours, il y aura un large choix de nourriture pour se restaurer, ainsi que de multiples animations pour petits et grands.

En Moselle

• Metz Plage, c'est parti! Jusqu'au 15 août, il est possible de se prélasser, de se détendre, de s'amuser et même de se baigner au plan d'eau. À noter, pour les supporters du FC Metz, que le maillot de la saison 2023-2024 en Ligue 1 y sera présenté à 17h, ce samedi 15 juillet.

• Toujours à Metz, on rappelle aussi que le festival Constellations se poursuit, avec notamment le mapping sur la cathédrale Saint-Etienne samedi soir, et que le festival des arts de la rue Hop Hop Hop propose ses derniers spectacles ce week-end.

• Pour les sportives et sportifs, la deuxième édition du Sla'vengers trail a lieu dimanche matin. Le départ sera donné à 9h30 au stade de Volkrange, à Thionville. Il s'agit d'un trail caritatif et solidaire, pour récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot. Le parcours, de 10 km, est ouvert aux coureurs, aux marcheurs et aux chiens (canicross). L'inscription est de 10 euros, c'est par ici.

En Sarre

• Sarrebruck va vivre au rythme de l'Altstadtfest ce week-end. La fête de la vieille ville attire chaque année des milliers de visiteurs et les animations et concerts, sur six scènes différentes, sont nombreux. Les Français de Matmatah sont notamment à l'affiche. Voici le programme.

• Une autre ville sarroise organise sa fête de la vieille ville ce week-end: Merzig. Là encore, des concerts sont programmés, sur quatre scène.

• Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, Sarrelouis fait la part belle aux belles anciennes et aux belles mécaniques, avec l'Oldtimer-Rendezvous. Des centaines de véhicules de collection sont à admirer sous tous les angles sur la place Grosser Markt.

En province de Luxembourg

• La deuxième édition du Golden Garden se déroule à Bastogne ce samedi 15 juillet à partir de 14h, au parc Elisabeth. Au programme: des DJ's, de quoi se désaltérer et différentes animations tout au long de l'après-midi.

• Houtopia, le centre récréatif et pédagogique dédié à la découverte des cinq sens, a lancé sa saison estivale à Houffalize. La plaine de jeux extérieure et l'espace sensoriel intérieur sont ouverts tous les jours de 10h à 18h. Un programme d'animations a également été mis sur pied. C'est gratuit pour les moins de 3 ans, 12 euros au-delà. Il y a un tarif pour les familles nombreuses.

• Les Celtivales de Bouillon se déroulent ce samedi à partir de 15h, dans la cour de l'école communale (entrée: 15 euros). Quatre groupes de musique celte sont à l'affiche sur scène, une déambulation en ville est également prévue.