Le Grand Est déjà en alerte pour prévenir tout départ de feu de forêt

Le 7 juin dernier, Ottawa et New York se sont trouvées plongées dans un épais nuage de fumée remettant les masques au goût du jour. En cause, des incendies en provenance du Canada. Depuis quelques années déjà, le réchauffement climatique causé par l'homme provoque de plus en plus d'incendies d'ampleur, un phénomène ayant fait naître un nouveau concept porté par l'historien américain Stephen Pyne et la philosophe française Joëlle Zask: le pyrocène, l'ère des méga-feux.

Lire aussi :Incendie dans les Vosges, une quinzaine d'hectares détruits

Et si la situation de la Grande Région est loin d'être la même que de l'autre côté de l'océan, il n'empêche que la région du Grand Est pare déjà à toute éventualité pour cet été, qui selon toute vraisemblance, s'annonce chaud.

Plus de pompiers mobilisés qu'en 2022

Ainsi, Josiane Chevalier, préfète de zone, a réuni la presse pour un point de situation ce mercredi 21 juin, en présence de Marie Aubert, préfète déléguée pour la Défense et la Sécurité, mais surtout du colonel Sacha Demierre, chef de l'état-major Interministériel zonal (EMIZ).

Une mise au point qui a fait notamment suite au feu de forêt qui a parcouru 30 hectares dans les Vosges les 13 et 14 juin derniers, marquant donc précocement et fortement le début de la saison 2023, démontant tout l'intérêt de l'activation des renforts zonaux et nationaux en appui des sapeurs-pompiers du département.

Lire aussi :L'UE double ses capacités de lutte contre les incendies

Et le moins qu'on puisse en dire, c'est que les grands moyens sont déployés pour cette nouvelle saison qui s'ouvre. Au total, ce sont 319 sapeurs-pompiers contre 241 en 2022 qui sont prêts à intervenir sur le terrain, avec des renforts intra-zonaux de 116 pompiers et 203 en renfort extra-zonaux.

Dash, Canadair et hélicoptères bombardier d'eau

Selon le colonel Sacha Demierre, ce qui est avant tout priorisé, c'est de trouver «les solutions les plus appropriées selon les risques encourus, sachant que pour la première fois, des hélicos bombardier d'eau, des Dash et des Canadairs seront mobilisables dans l'Est en cas de besoin». L'ensemble des moyens aériens disponibles sont notamment coordonnés au niveau national et aucune affectation n'est donc permanente en zone Est.

Des dispositions ont d'ailleurs été prises localement pour pouvoir optimiser le recours à cette flotte aérienne partagée, le Grand Est ayant notamment augmenté ses zones d'écopage, comprenez les lieux dédiés au remplissage d'eau pour les Canadairs. Elles sont passées de neuf à seize depuis 2021.

Un feu de forêt ne s'arrête qu'avec des moyens au sol et 90% des feux sont d'origine humaine. Colonel Sacha Demierre

«Nous faisons une visioconférence quotidienne sur les indices météo pour surveiller les endroits où des départs de feux de forêt sont possibles. Au total, ce sont sept grandes zones qui parlent entre elles pour l'arbitrage des moyens.»

Le but, ne pas perdre de temps selon où se situe un départ de feu ou un incendie. Cependant, le colonel le rappelle «un feu de forêt ne s'arrête qu'avec des moyens au sol et 90% des feux sont d'origine humaine».

Lire aussi :Comment la sécheresse change le Luxembourg

Raisons pour lesquelles la prévention reste de mise et que bien que ce matériel aérien soit une bonne nouvelle, il n'empêche qu'il nécessitera de former les pompiers pour une liaison optimale entre ciel et terre. Une expertise de ces méthodes qui devrait tendre à se démocratiser parmi les pompiers et à se transmettre aux pays voisins, à l'image du Grand-Duché, de la Belgique et de l'Allemagne.