Le TGV direct Metz-Nancy-Lyon va faire son retour en 2024

Les voyageurs nancéiens à destination de Lyon n'auront plus à faire de changement pour se rendre à Lyon.

Pour se rendre à Lyon en train depuis Nancy, il est encore impératif d'effectuer un changement. Mais plus pour très longtemps! Le ministre des Transports français a approuvé le retour d'une liaison directe entre la cité ducale et la capitale des Gaules.

Il y a cinq ans, le trajet était pourtant possible. Mais l'agrandissement de la gare de Lyon Part-Dieu a engendré la disparition de la ligne. Depuis 2018, les voyageurs Nancéiens doivent donc effectuer un détour par Metz, Strasbourg, voire Paris pour se rendre à Lyon.

La situation va évoluer positivement pour les usagers du rail français. D'ici à la fin de l'année 2024, la liaison ferroviaire Metz-Nancy-Lyon va faire son retour dans les gares de la ligne. Le trajet sera à nouveau accessible en décembre, selon Clément Beaune, qui a autorisé la mise en service de deux allers-retours quotidiens sur l'axe.

4h30 de trajet

Côté temps de trajet, il faudra compter 4h30 pour parcourir 400km. À noter qu'une liaison entre Metz et Lyon est déjà en service, mais ne dessert pas la cité ducale. Le trajet dure 4h47, et fait voyager les passagers par Strasbourg, Mulhouse, Belfort, Besançon, Dijon et Mâcon avant d'arriver à destination.

Dans un tweet, le maire de Nancy, Mathieu Klein, a laissé échapper sa satisfaction de voir le dossier avancer, tout en regrettant le calendrier de la mise en service de la ligne. «Nous pouvons/devons aller plus vite!», estime l'édile nancéien qui prévoit de continuer les négociations avec à la fois l'État et la SNCF dans le but de voir cette liaison reprendre du service dès 2023.

De son côté, la région Grand Est indique être prête à mettre à disposition les rames nécessaires pour le retour de cet axe ferroviaire.

