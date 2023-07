Les Congés annulés font leur retour aux Rotondes à partir de ce weekend

Share this with email

Au Luxembourg

Les Congés annulés font leur retour cet été et les premiers concerts qui se tiennent aux Rotondes se déroulent ce weekend. Ce samedi sur scène, il y aura Beast Records Label Night (avec CHAiLD et TwinXXA) et le dimanche, A Place To Bury Strangers, un groupe de rock new-yorkais. Les concerts des Congés Annulés se déroulent jusqu'au mercredi 23 août. Toute la programmation est à retrouver ici.

À partir de ce weekend, débute aussi la nouvelle édition du Velosummer, des routes et parcours réservés aux cyclistes pour découvrir le Luxembourg.

Le château de Vianden fait partie des plus beaux du monde selon CNN. Avec la fête médiévale qui s'y déroule du 29 juillet au 6 août, c'est l'occasion de le découvrir. Le site peut être visité tous les jours de 10h à 19h (dernière admission 18h). Le billet d'entrée s'élève à 11 euros pour les adultes, 7 euros pour les étudiants (13-25 ans) et 3 euros pour les enfants (6-12 ans).

Le palais grand-ducal, ainsi que les casemates sont également des idées de sorties si vous restez cet été au Luxembourg.

Découvrez également la série de la rédaction sur des activités en famille pour moins de 100 euros au Grand-Duché et dans la Grande Région.

En Lorraine

C'est le dernier weekend du Grand Est Mondial Air Ballon à Chambley en Moselle, un événement à ne pas rater si le temps le permet...

Un air de vacances ou envie de se baigner? Metz Plage continue aussi au plan d'eau jusqu'au 15 août! Le festival Constellation se poursuit également au cours de l'été. Le programme complet est disponible ici.

Vous rêvez de devenir porteur de la flamme olympique en 2024? Si c'est le cas, ne manquez pas de candidater ce weekend à Metz sur la place de la République dans le Village Coca Cola de 10h à 19h, à un an des Jeux olympiques de Paris.

Amateurs de repas campagnards et de bonnes ambiances musicales, ne ratez pas ce rendez-vous ce weekend: la 59ème édition de la Fête du Jambon à Bazoncourt, à 20 km de Metz.

2 jours de déambulations musicales, des concerts et des spectacles. Voilà, ce qui vous attend si vous vous rendez aux Estivales de Bitche. Un spectacle de feu sera notamment organisé ce samedi 29 juillet à 22 heures. Les informations détaillées sont à retrouver ici.

En Wallonie

«Ouverture pluvieuse, mais ouverture heureuse». Les organisateurs de la Foire de Libramont ont le sens de la formule. Cette 87ème édition de la plus grande foire agricole en extérieur d'Europe se déroule ce weekend, y compris encore le lundi 31 juillet, de 9h à 18h30.

Esperanzah! C'est le nom du festival qui se déroule ce samedi et dimanche à l'abbaye de Floreffe, située à proximité de la ville de Namur en Wallonie. Plusieurs artistes sont présents ce weekend, dont la chanteuse Pomme. Toutes les informations concernant l'organisation de ce festival sont à retrouver ici.