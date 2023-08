Les cyclistes naturistes ne s'arrêteront pas à Metz

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Faire le tour de France à vélo dans le plus simple appareil pour «sensibiliser à la crise écologique» et plaider «pour le développement des pistes cyclables». Tel est le concept du «World naked bike ride» qui a débuté début août à Nantes. La manifestation devait faire étape ce mardi à Metz. Mais la préfecture de la Moselle en a décidé autrement et a interdit que l'événement s'arrête en terres messines.

C'est le «mouvement naturiste» qui a déposé la déclaration de manifestation auprès de la préfecture jeudi dernier. «Les cyclistes participant à cette course ont été invités par les organisateurs à s'y rendre entièrement dévêtus et à suivre un parcours passant par le centre-ville de Metz, à proximité de lieux très fréquentés et en pleine période estivale, sur une plage horaire qui favorise une exposition au plus grand nombre», détaille la préfecture dans un communiqué.

«Exhibition sexuelle»

L'autorité préfectorale justifie sa décision par la crainte de «troubles à l'ordre public»: «Le fait de défiler totalement dévêtu dans les rues et espaces publics étant de nature à caractériser le délit d'exhibition sexuelle, et devant le refus de l'association de revoir les modalités de cette manifestation susceptibles de créer des troubles à l'ordre public, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a décidé d'interdire cette manifestation».

Le préfet de la Moselle n'est pas le seul à avoir pris une décision allant dans ce sens. Ainsi, celui du Doubs a pris un arrêté afin que les cyclistes nudistes ne fassent pas étape à Besançon.