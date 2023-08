Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Au Luxembourg

• Après Remich le week-end dernier, c'est au tour d'un autre endroit de la vallée de la Moselle de fêter ses vignobles ce dimanche 20 août. Le village de Machtum organisme son «wine happening» transfrontalier avec son voisin allemand de Nittel (où la fête s'étale sur plusieurs jours). Un ferry gratuit reliera les deux lieux de fête. Au programme: des stands de vins bien entendu, mais aussi des expositions ou encore des concerts.

• Le festival Kolla prend ses quartiers dans le parc de Mersch ce week-end, avec une succession de concerts et d'animations musicales, mais aussi d'activités ludiques pour toute la famille. Il y aura également un troc de vêtements. L'entrée est gratuite.

• Espagne-Angleterre, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du monde féminine de football. Le match a lieu dimanche à Sydney, en Australie. Le coup d'envoi sera donné à midi, heure de Luxembourg, et il sera notamment possible de suivre la rencontre sur écran géant au Hall O de Differdange ou encore sur la place de l'hôtel de ville de Dudelange.

• Le festival des «Congés annulés», aux Rotondes dans la capitale, touche à sa fin, mais il est encore possible de profiter des concerts au programme ce week-end et jusqu'à mercredi prochain. Celui de ce samedi soir est gratuit.

En France

• Les fêtes de la Mirabelle démarrent ce week-end à Metz, sur l'Esplanade, à proximité du palais de justice, entre la place de la République et le plan d'eau. Un marché des saveurs et des arts s'y tient samedi et dimanche de 10h à 19h, avec plus de 80 stands. Samedi soir, huit candidates sont en lice pour devenir Reine de la Mirabelle 2023, à l'Arsenal. Les festivités se poursuivront le week-end prochain au plan d'eau. Le programme complet est ici.

Lire aussi :

Une année placée sous le signe de la qualité pour les mirabelles de Lorraine

• Le festival musical du Cabaret Vert a démarré mercredi et se poursuit jusqu'à dimanche à Charleville-Mézières. Ce samedi, Cypress Hill, Wolfmother, Skip The Use ou encore Dropkick Murphys sont à l'affiche, et il reste quelques places au prix de 62 euros. Dimanche, par contre, c'est complet!

Lire aussi :

Le Cabaret vert espère accueillir 120.000 festivaliers

• Une artiste emblématique de la chanson française se produit à Longwy samedi soir: Nicoletta. Elle montera sur la scène de l'esplanade Nagold (Longwy-bas) à 21h, pour un concert gratuit dans le cadre des Nuits de Longwy. Un spectacle original puisque Nicoletta sera accompagnée avec des chœurs gospel.

• Le château des Ducs de Lorraine, à Sierck-les-Bains, est en fête ce dimanche 20 août. De 10h à 19h, les visiteurs pourront découvrir un marché de produits artisanaux et créatifs, des spectacles et des animations musicales.

En Belgique

• Des artistes du monde entier ont rendez-vous à Chassepierre, près de Florenville, pour la 49e édition du festival international des arts de la rue: théâtre, danse, cirque, musique ou encore spectacles de marionnettes sont au programme partout dans le village. Toutes les infos pratiques sont disponibles ici.

Lire aussi :

Une édition pleine de «délires et d'idées claires», avant le cinquantenaire en 2024

• A Bastogne, le week-end est rythmé par le Marché wallon de la bière, sur la place Mc Auliffe, en plein cœur de la ville. Les brasseries artisanales de toute la région y sont réunies, et les dégustations sont évidemment possibles. Rendez-vous ce samedi à partir de 18h et dimanche à partir de 11h.

En Allemagne

• Entamé il y a une semaine, le festival Burg Open Air se termine ce week-end au château médiéval de Burg, à Illingen. Le groupe de métal In Extremo est en concert ce samedi soir (billets à 49,95 euros) et dimanche, Alphaville sera sur scène en compagnie du Deutschen Filmorchester Babelsberg. Là aussi, il reste quelques places à la vente.

• Le Grosser Markt, place centrale de Sarrelouis, accueille une compétition sportive originale ce week-end: du beach tennis! Il s'agit à la fois d'une épreuve internationale de l'ITF Beach Tennis World Tour Sand Series et d'une étape du championnat d'Allemagne.

• Tout près de Sarrelouis, en direction de la frontière française, le Saarland Airshow 2023 se déroule à Rammelfangen. Il s'agit d'un week-end consacré à l'aéromodélisme, avec des démonstrations de différents modèles réduits, samedi et dimanche à partir de 10h.