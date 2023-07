Les lignes RGTR et CFL vers l'Allemagne sont-elles concernées par le ticket à 49 euros?

Le ministre François Bausch (déi gréng) fait le point sur l'impact de l'abonnement mensuel allemand à 49 euros sur les lignes transfrontalières du réseau RGTR et CFL.

Après le succès du billet à neuf euros, l'Allemagne a introduit cette année un abonnement mensuel de train à 49 euros pour les bus et les trains du trafic local et régional. Les voyageurs utilisant les lignes transfrontalières RGTR et CFL en direction de l'Allemagne peuvent-ils utiliser leur ticket à 49 euros pour ces trajets?

Des «discussions en cours » avec l'Allemagne

Un tel dispositif n'a pas pu être mis en place, car l'introduction de l'abonnement allemand s'est faite à très court terme, selon François Bausch (déi gréng). La concertation nécessaire avec les ministères et les opérateurs allemands n'a donc malheureusement pas été possible au préalable. «C'est pourquoi la structure tarifaire existante a été maintenue sur le réseau RGTR transfrontalier», a expliqué le ministre de la Mobilité dans une réponse parlementaire adressée à la députée écologiste Chantal Gary.

François Bausch affirme que des discussions «sont en cours avec les partenaires allemands pour trouver le plus rapidement possible une solution dans l'intérêt des usagers des transports publics transfrontaliers.»

Pour rappel, si les transports en commun sont gratuits depuis trois ans sur le territoire luxembourgeois, les navetteurs utilisant des lignes transfrontalières doivent quant à eux payer leur trajet pour la partie hors du territoire luxembourgeois.