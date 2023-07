Les orages et la chaleur font basculer le Luxembourg, la Lorraine et la Wallonie en vigilance orange

De violents orages sont attendus en France et en Wallonie au cours de la journée. © PHOTO: Marc Wilwert

Des températures caniculaires attendent le sud du Luxembourg et la Lorraine tout entière, ce dimanche 9 juillet. Le mercure va grimper encore plus haut que ce qu'anticipait précédemment MeteoLux, poussant le prévisionniste national à placer le sud du pays en vigilance orange pour avis de grande chaleur, de 12h à 19h.

«Une masse d'air chaud et très instable envahira le Luxembourg», prévoient les météorologistes du Findel. Au sud du pays, les températures maximales «se situeront entre 32 et 35 degrés», indique MeteoLux dans son dernier bulletin. Ces valeurs qui pourront «très localement» être dépassées «dans la vallée de la Moselle et les zones urbaines».

Le nord du pays, lui, reste concerné par une alerte jaune pour avis de chaleur, de 12h à 19h. Les maximales se situeront entre 30 et 33 degrés.

Des orages violents

Au nord comme au sud, une autre alerte jaune est prévue pour ce dimanche 9 juillet. Il s'agit d'un avis d'orages, qui court de 13h à 23h. MeteoLux prévient sur un «risque d'orages avec des cumuls de 15 à 20 litres par m², de la grêle et des rafales autour des 80 km/h». Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps restera calme.

La Lorraine, à l'instar de l'ensemble de la région Grand Est -sauf l'Alsace- a également été colorée d'orange pour une alerte aux orages. Selon Météo France, ces derniers devraient remonter du sud-ouest et circuleront vers le nord-est de la France au cours de la journée. Le prévisionniste français s'attend à des «phénomènes marqués» citant une activité électrique importante, de fortes rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h, des chutes de grêles et d'importantes précipitations.

Le mercure va également grimper très haut en Lorraine, qui ne fait cependant pas l'objet d'une vigilance canicule de la part de Météo France. Il fera ainsi 35 degrés à Sarreguemines, 34 degrés à Metz et à Nancy, 33 degrés à Thionville, ou encore 32 degrés à Briey.

La plupart de la Wallonie est, elle aussi, concernée par une alerte orange aux orages. Émise ce dimanche matin par l'Institut royal météorologique, cette vigilance aux orages concerne les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et Limbourg. Le reste du territoire, à l'exception de la côte, est coloré de jaune. Des orages violents, parfois accompagnés de grêlons pouvant atteindre quatre ou cinq centimètres de diamètre sont attendus. Le numéro d'urgence 1722 a été activé.