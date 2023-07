Les prix de l'immobilier du Luxembourg belge continuent d'atteindre des sommets

Share this with email

Un marché immobilier n'est pas l'autre. Alors que celui du Luxembourg est en proie à une crise profonde, malgré une récente baisse des prix, celui de la Belgique tient encore le coup malgré une baisse évidente de l'activité immobilière.

Dans le cadre de leur traditionnel baromètre, les notaires belges ont constaté que les ventes ont reculé dans les trois régions du pays (Flandre, Bruxelles et Wallonie) au premier semestre, mais qu'elles ont progressé du premier au second trimestre.

D'un point de vue national, il faut compter en moyenne 320.937€ pour s'offrir une maison en Belgique, une baisse de 0,3% par rapport à 2022. «À titre de comparaison, en 2018, il fallait débourser 253.608€», note Sylvain Barbier, notaire belge. Pour un appartement, il faut désormais compter 255.882€ en moyenne.

L'inflation la plus importante de Wallonie

En résumé, le prix des maisons baisse a légèrement baissé en 2023 tandis que celui des appartements continue de progresser. Et ce constat, il s'applique plus que jamais à la province belge de Luxembourg, voisine du Grand-Duché. Celle-ci connaît tout simplement l’inflation la plus importante de Wallonie depuis 2018 avec, concernant les maisons, une augmentation de prix de 43,8% et 30,5% pour les appartements.

Concrètement, à l'heure actuelle, comptez 274.063€ en moyenne pour vous y offrir une maison et 216.522€ pour un appartement, ce qui en fait la province la plus chère de Wallonie, juste derrière le Brabant wallon.

Le Grand-Duché responsable?

Comment expliquer cette hausse fulgurante? Le Grand-Duché voisin, où les prix pratiqués sont parfois délirants, n'y est clairement pas innocent, comme le faisait déjà savoir des notaires belges en février dernier. «S'il ne faut pas jeter la pierre sur les Luxembourgeois qui décident d'investir aux frontières, il faut bien reconnaître qu'il s'agit de l'un des facteurs de l'augmentation des prix de l'immobilier dans la région», analysait Georges Lochet.

Ce notaire situé à Fauvillers, une commune proche de la frontière grand-ducale, avançait également d'autres facteurs. «Il y a également la présence des travailleurs frontaliers dans la région d'Arlon ou encore le télétravail qui risque de faire pousser les prix vers le haut, en plus de la hausse de la démographie.» Et tout cela, sans compter sur le pouvoir d'achat bien plus conséquent des résidents qui n'hésitent donc pas à dépenser plus pour s'assurer un bien en Belgique, faisant, de facto, encore plus grimper les prix.

Par ailleurs, l'augmentation du prix de l'immobilier a de quoi décourager les potentiels acheteurs. En effet, l'activité immobilière de la province a baissé de 7,9% par rapport à 2022, l'une des chutes les plus conséquentes en Belgique.