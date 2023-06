Les transports en commun suspendus à Metz ce vendredi soir

Un peu partout en France, des échaufourrées ont éclaté suite à la mort de Nahel, cet adolescent de 17 ans abattu à Nanterre, non loin de Paris, par un policier. Depuis, on assiste à une flambée de violences à travers tout le pays. La Lorraine n'a pas été épargnée par le phénomène et a connu une nuit agitée.

Des véhicules ont été incendiés, des mairies saccagées, du mobilier urbain dégradé,... Et plusieurs affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre.

Des organisations politiques ont appelé à manifester dans différentes villes de France ce vendredi suite à la mort tragique du jeune homme.

A Metz, cette manifestation devrait débuter à 20h. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les habitants puisque François Grosdidier, le maire messin, a annoncé ce vendredi en début d'après-midi qu'il était contraint de faire annuler le festival Constellations et de suspendre les transports en commun à partir de 19h30.

Le maire a justifié sa décision par ces mots: « Le mot d’ordre ''la police tue !'' alors que la justice est saisie de la mort du jeune Nahel et que le mis en cause est détenu, l’appel aux renforts des ''jeunes des quartiers'' aux côtés des manifestants politiques après une nuit de violences gratuites et de destruction sont totalement irresponsables, voire criminels. Je prends donc la responsabilité de ses décisions».

Un total de 875 personnes ont été interpellées de jeudi à vendredi en France, dont 408 à Paris et sa proche banlieue, lors de la troisième nuit consécutive de violences urbaines en réaction à la mort de Nahel, selon un bilan définitif du ministère de l'Intérieur ce vendredi.

492 bâtiments ont été atteints, 2.000 véhicules brûlés et 3.880 incendies de voie publique allumés la nuit dernière, selon les chiffres donnés par le président de la République Emmanuel Macron au début d'une réunion à Matignon sur la politique de la ville et des quartiers prioritaires.