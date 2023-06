Les travaux du P+R de Longwy pour 640 navetteurs débuteront en septembre

Bonne nouvelle pour les 18.000 frontaliers de l'agglomération de Longwy. Les travaux du P+R de la commune longovicienne, situé à 150 mètres de la gare, débuteront au mois de septembre fait savoir le maire Jean-Marc Fournel à Virgule.

Le Luxembourg contribue financièrement à ce projet

Ce parking de 640 places sera achevé au 1er semestre 2024. «Le stationnement sera exclusivement réservé aux travailleurs frontaliers qui disposeront d'un abonnement de circulation ferroviaire entre Longwy et le Luxembourg», précise l'élu.

Ce projet a été évoqué pour la première fois en 2016-2017 lors de la Conférence intergouvernementale (CIG) entre la France et le Luxembourg. Cette question a par la suite fait l'objet en 2018 du traité de Paris lors du sommet franco-luxembourgeois à Paris. La réalisation des travaux du P+R s'élève à 4,5 millions d'euros hors taxes, le Grand-Duché y participera à hauteur de 2 millions d'euros.

Actuellement, 95% des frontaliers de l'agglomération ont recours à leur voiture pour se rendre à leur travail selon Jean-Marc Fournel: «Aujourd'hui, près de 1.000 navetteurs prennent le train depuis la gare de Longwy, l'objectif est de renforcer ce nombre.» Les 640 places prévues seront-elles suffisantes? «Construisons d'abord ce P+R, puis observons. Si une voiture prend deux à trois personnes, on pourrait atteindre entre 12.000 et 18.000 frontaliers.»

Ce nouveau parking sera construit à même le sol. Si l'affluence constatée nécessite une extension du P+R avec de nouveaux étages de stationnement, le maire n'exclut pas de redemander un cofinancement par le Grand-Duché pour mener à bien ce projet.

Des trains gratuits depuis Longwy?

Pour rendre l'utilisation des trajets ferroviaires plus attractifs, l'édile plaide pour la gratuité des transports en commun au départ de sa commune depuis que le Luxembourg a mis en place cette mesure. Jean-Marc Fournel souhaiterait que ce soit aussi le cas depuis sa commune pour rejoindre le Grand-Duché.



«C'est un sujet qui n'avance pas et que je remets systématiquement sur la table lors des réunions de travail de la CIG entre la France et le Luxembourg. Pour éviter une concurrence déloyale, j'ai demandé à ce que les transports à partir de Longwy puissent bénéficier de la totale gratuité. Mais cela dépend aussi du conseil régional de Lorraine, puisque nous sommes sur une ligne de transport express régionale jusqu'à la frontière de Rodange.»

Le maire de Longwy n'est pas prêt à abandonner cette revendication qui permettra selon lui de rendre l'utilisation du train plus attractive: «Je ne lâche jamais mes dossiers, je remettrai toujours l'ouvrage sur le métier. La gratuité permettra aux frontaliers de franchir le pas à ceux qui ne prennent pas le train et notre gare est une des seules du territoire à avoir une telle proximité avec le Luxembourg.»

Le recours au ferroviaire est d'autant plus nécessaire pour la «protection de l'environnement», afin de réduire le nombre de trajets en voiture sur les routes entre la France et le Luxembourg. «Pour cela, il faut des trains suffisants, fiables et réguliers, ainsi que la tarification adéquate. En tout cas, sur la ligne Longwy-Luxembourg et Esch-Belval, cela fonctionne bien. Nous avons très peu d'incidents.»

Le pôle multimodal remplit pleinement sa fonction

Depuis trois ans, un pôle d'échange multimodal transfrontalier a vu le jour à Longwy où partent notamment des lignes RGTR reliant la commune de Meurthe-et-Moselle vers les gares de Rodange et Pétange. Le Luxembourg y avait également contribué financièrement en investissant près de 300.000 euros dans la réalisation de ce projet. Le coût total de ce pôle se chiffrait à hauteur de 800.000 euros.

Des bus partant de Longwy desservent également Longuyon ou encore la ville de Metz. Des vélos sont également disponibles en libre service. «Il y a la voie cyclo-pédestre qui relie Hussigny-Godbrange au Luxembourg et à la gare de Longwy. Nous avons également une voie reliée à la Belgique. Tout cela s'articule autour de ce pôle remplissant pleinement sa fonction», se réjouit l'élu.