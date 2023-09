Les véhicules vintage et oldtimer s'exposent ce week-end à Lasauvage

Share this with email

Au Luxembourg

• Les sportives et sportifs ont rendez-vous à Esch-sur-Alzette ce samedi 2 septembre, pour la Sudstroum escher kulturlaf. Une course à pied mêlant sport et culture, avec différentes distances proposées: semi-marathon, 10 miles, 10 km et une course pour les enfants. Le départ des trois premières citées sera donné à 18h. Il est encore possible de s'inscrire aujourd'hui, sur place, de 11h à 17h. Toutes les infos sont ici.

• Les véhicules vintage et historiques sont à admirer à Lasauvage ce week-end, à l'occasion du grand rassemblement organisé par les Kiwanis. La manifestation se déroule samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h à 19h. L'entrée est de 5 euros et une navette gratuite est proposée entre le parking et le lieu d'exposition.

• Tandis que la Schueberfouer rythmera encore le week-end dans la capitale, elle sera accompagnée d'une foire au shopping et aux bonnes affaires ce dimanche et ce lundi, puisque les commerces seront ouverts et qu'il y aura la grande braderie.

• Direction le nord du pays, et Binsfeld précisément, pour une autre tradition: la Gromperefest, ce dimanche 3 septembre. C'est la 20e édition de la fête de la pomme de terre et les animations seront encore une fois nombreuses.

• À l'autre bout du pays, à Dudelange, les chiens auront aussi le droit de s'amuser ce week-end, dans l'eau en l'occurrence. Ce dimanche, de 10h à 18h, la piscine en plein air est ouverte aux toutous. L’entrée par chien est de 5€. Les recettes seront intégralement reversées à l'asile pour animaux régional.

En France

• A deux pas de la frontière avec le Luxembourg, le bourg fortifié de Rodemack accueille la 25e édition de la foire à la brocante et vide greniers. Quelque 150 exposants sont attendus, dans un cadre magnifique.

• A Amnéville, le week-end est marqué par le festival de l’Imaginaire – à la croisée des mondes. Cela se passe samedi de 11h à 21h et dimanche de 10h à 19h à la cité des loisirs. Au programme, des ambiances médiévale, steampunk, féerique, fantastique, ou encore des sorcières, des pirates et de la science-fiction.

• Quelques semaines après le Mondial Air Ballon de Chambley, c'est au tour de Metz de faire la part belle aux montgolfières, avec les Montgolfiades. Cela dure jusqu'à dimanche, et des envols ont lieu au plan d'eau, vers 6h30 et 18h30, si les conditions météorologiques le permettent évidemment.

• Au plan d'eau de Metz, aura également lieu la troisième édition de la Fête de l'eau. Au programme: démonstration de kayak, initiation à l'aviron ou encore parade lumineuse. Cette dernière est le temps fort de cet événement, qui se déroulera ces samedi 2 et dimanche 3 septembre. La parade aura lieu samedi, de 20h30 à 21h30 au niveau des Régates messines.

• Toujours à Metz, l'historique place Saint-Louis, au centre-ville, accueille, ce dimanche 3 septembre de 9h à 18h, une grande foire aux disques. Une cinquantaine d'exposants venus de différents pays seront présents, ce qui devrait ravir les amateurs de vinyles, CD, DVD, goodies et affiches.

La place Saint-Louis à Metz. © PHOTO: Lex Kleren