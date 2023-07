L'ex-footballeur Tony Vairelles se pourvoit en cassation

L'ancien attaquant des Bleus, 50 ans, était jugé début juillet pour violences en réunion avec préméditation et avec arme. © PHOTO: AFP

L'ancien footballeur international Tony Vairelles, condamné début juillet à 18 mois de prison ferme par la cour d'appel de Nancy pour des violences à la sortie d'une discothèque en 2011, se pourvoit en cassation, a-t-on appris mardi auprès de l'un de ses conseils.

Le pourvoi en cassation de Tony Vairelles et de trois de ses frères «va porter essentiellement sur la problématique du délai raisonnable» de jugement, a précisé l'avocat Frédéric Berna à l'AFP, confirmant une information de France Bleu.

«Mes clients ont toujours dit qu'ils n'étaient pas coupables. Donc même si la décision est extrêmement favorable si tant est qu'ils aient tiré, dans la mesure où ils ont dit qu'ils ne l'ont jamais fait, on va aller jusqu'au bout de la démarche», a ajouté Me Berna.

Une première condamnation début juillet

L'ancien attaquant des Bleus, 50 ans, était jugé début juillet pour violences en réunion avec préméditation et avec arme en compagnie de trois de ses frères pour avoir tiré sur les vigiles d'une boîte de nuit à Essay-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) en octobre 2011.

Il a été condamné le 6 juillet à 36 mois de prison, dont 18 avec sursis, une peine réduite de moitié par rapport à la première instance où il avait été condamné à trois ans ferme. Cette peine est aménageable.

Son frère Fabrice a été condamné à une peine identique, ses deux plus jeunes frères Giovan et Jimmy ayant été condamnés à 18 mois de prison dont 12 avec sursis. Eux aussi pourront aménager la partie ferme de leur peine. «On est un peu déçus car je sais que je n'ai jamais tiré sur personne», avait regretté Tony Vairelles à la sortie de l'audience.

Il a toujours clamé son innocence

Incarcéré en détention provisoire pendant cinq mois au début de l'instruction, l'ex-footballeur a toujours clamé son innocence ainsi que celle de ses frères.

Les vigiles affirmaient de leur côté avoir identifié Tony Vairelles comme le tireur. Trois vigiles ont également été condamnés: un à six mois avec sursis et deux à huit mois avec sursis pour les violences sur les deux plus jeunes frères Vairelles.

Tony Vairelles, célèbre pour sa «coupe mulet», a été sélectionné à huit reprises en équipe de France entre 1998 et 2000.