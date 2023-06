Longwy et Villerupt n'auront pas les 21 nouveaux policiers promis

Une question de concordance. De temps, mais aussi de fond. Selon nos informations, la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Longwy n'enregistrera pas, au 1er septembre, l'arrivée de 21 nouveaux policiers. Et ce, contrairement aux récentes annonces faites par les autorités françaises. De quoi faire grincer des dents. Petit rappel des faits.

5 mai 2023, sur instruction de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle, annonce la création, «à compter de septembre prochain», de 44 nouveaux postes de policiers nationaux. Onze d'entre eux doivent venir renforcer la CSP de Longwy.

Pas une seule candidature pour Longwy

Après la fusillade survenue à Villerupt, son maire Pierrick Spizack et toute une une délégation d'élus, ont été reçus le 5 juin place Beauvau par le chef de cabinet de Gérald Darmanin. Au-delà d'une enveloppe de 420.000 euros allouée, contre tout attente, au commissariat de Villerupt, ils en sont ressortis avec la promesse de voir les effectifs augmenter significativement. Le jour même, le ministère de l'Intérieur annonce ainsi qu'«au-delà des 11 postes ouverts au mouvement général de septembre, il a été décidé d'ajouter 10 postes issus des sorties d'école (...) aux fins de mettre en place une unité spécialisée d'intervention de voie publique.» Bref, en septembre prochain, 21 nouveaux policiers devaient donc débarquer avenue du Préfet Claude Erignac. Mais voilà, il n'y en aura même pas la moitié...

Cette annonce, ça nous avait bien fait rire car cela revient à imaginer qu'ouvrir des postes à la mutation, c'est les obtenir Wilfrid Antoine Représentant syndical UNSA Police de Meurthe-et-Moselle

Selon nos informations, aucune mutation ne s'effectuera en direction du commissariat de Longwy. Au contraire, il enregistrera même deux départs. Joint par nos soins, Wilfrid Antoine, délégué UNSA Police Grand Est, confirme une information qui, au fond, ne le surprend guère : «Cette annonce (Ndlr : du ministère de l'Intérieur), ça nous avait fait rire car cela revient à imaginer qu'ouvrir des postes à la mutation, c'est les obtenir. Or, d'après ce que je sais, il n'y a pas eu la moindre demande de mutation pour venir à Longwy. Mais, là encore, ce n'est pas une surprise, certains commissariats attirent, d'autres moins... Bref, on a eu le droit à un bel effet d'annonce...»

Entre les départs et les arrivées, la CSP de Longwy enregistrera un différentiel de huit nouveaux postes. Insuffisant aux yeux de Wilfried Antoine. «Les seules recrues qui vont arriver seront, j'aurais tendance à dire, encore des stagiaires. À l'heure actuelle, au service de voie publique, on en compte neuf auxquels s'ajoutent 13 agents fraîchement titularisés. Cela représente pas loin de 50% de l'effectif! Or, ce sont des personnes qu'il faut encadrer...»

Ce manque d'expérience peut se révéler problématique au vu du secteur. «C'est un terrain très difficile et on l'a vu encore ces deux derniers jours avec les incidents survenus. À Longwy, on a quand même eu, la nuit dernière, une trentaine de voitures incendiées, le centre des impôts saccagé. Il y a eu deux interpellations...»

J'ai déjà vu des jeunes sortant de l'école, préférant aller faire la circulation à Paris que venir à Longwy Emmanuel Peltier Secrétaire départemental Alliance de Meurthe-et-Moselle

Une autre interpellation devrait se faire prochainement. Celle du préfet de Meurthe-et-Moselle. Ainsi, le «bloc» UNSA/Alliance - les deux syndicats qui ont fait liste commune lors des précédentes élections professionnelles - devrait lui adresser un courrier afin de l'alerter sur l'insuffisance criante des effectifs.

Un premier lui a été envoyé, le 12 juin, par Emmanuel Peltier, secrétaire départemental Alliance de Meurthe-et-Moselle. Trois jours plus tôt, il apprenait que sur les 44 ouvertures de poste dans le cadre du mouvement général, annoncées sur le département, seul 19 seraient occupés (Ndlr : 13 à Nancy, 3 à Conflans, 2 à Briey et 1 à Dombasle-sur-Meurthe). «C'est très clairement insuffisant, confirme-t-il avant d'ajouter : «Sur Nancy, on a eu trois départs pour 13 arrivées. Alors, on pourrait se dire qu'on a dix postes de plus, mais pour faire tourner la boutique, au minimum, il nous aurait fallu 21 nouveaux postes...»

Manifestation le 8 juillet à Villerupt

À l'en croire, la situation devient plus que tendue. «Sur Longwy, personne ne veut venir. J'ai déjà vu des jeunes sortant de l'école, préférant aller faire la circulation à Paris que venir à Longwy. Alors, ces 11 ouvertures de poste. Ils auraient pu en ouvrir 50, s'il n'y a pas de candidat...»

Dans son courrier, Emmanuel Peltier s'interroge également sur l'utilisation des 420.000 euros alloués au commissariat de Villerupt. «Personne ne nous a dit à quoi cette somme était destinée. Est-ce pour du matériel, pour les locaux, pour la sécurisation du bâtiment ? Aujourd'hui, on n'en sait rien...»

Samedi 8 juillet, à 9h, une manifestation est organisée à Villerupt par les élus afin de faire entendre leur mécontentement. «On parle de Longwy, de Villerupt, mais les neuf commissariats de Meurthe-et-Moselle sont pratiquement tous en difficulté.»

En attendant, le bloc Alliance/UNSA Police s'est fendu d'un communiqué au titre évocateur («Maintenant, ça suffit...») suite aux incidents des derniers jours. Pour Emmanuel Peltier, le contexte justifie le recrutement de personnel d'expérience. «Mettre, du jour au lendemain, de jeunes stagiaires sur la voie publique dans ces conditions, ce n'est pas la solution. Il va falloir arrêter de les envoyer au charbon !»