Moyen-Age à Dudelange, arts de la rue à Strassen ou littérature à Nancy: que faire ce week-end en Grande Région?

Au Luxembourg

• Retour à l'époque médiévale à Dudelange ce week-end, avec la «Butschebuerger Buergfest». Au programme: des marchands et artisans, des tournois de chevaliers, des troubadours et acrobates, et bien sûr un grand spectacle de feu. Rendez-vous ce samedi de 11h à minuit et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est payante pour les adultes et adolescents, mais un tarif réduit est pratiqué si l'on vient en costume d'époque.

• Ce samedi, à partir de 15h, Strassen va vivre au rythme du "Stroossefestival", faisant la part belle aux arts de la rue et à la musique. Le festival propose des artistes de rue tels que des acrobates et jongleurs mais aussi les incontournables animations déambulatoires tout comme des artistes manipulateurs de feu en fin de soirée. Ainsi que des concerts de jazz, blues et pop. L'entrée est gratuite.

• Esch-sur-Alzette fête la culture depuis jeudi. Cela se termine ce samedi 9 septembre avec, à partir de 16h, le «Grand bal de Barbara» au domaine de Schlassgoard. La compagnie La Machine est aux manettes de cette kermesse, avec ses animaux géants.

• En Moselle luxembourgeoise, c'est au tour de Grevenmacher d'organiser sa «fête du vin» ce week-end. Après l'élection de la reine vendredi soir, la manifestation se poursuit ce samedi à partir de 15h, avec la marche aux flambeaux puis le feu d'artifices en soirée. Dimanche, rendez-vous dès 11h30, avec notamment la parade folklorique à 15h. Tous les détails sont à retrouver ici.

• Manifestation originale ce samedi à Belvaux, avec la première édition du «Roundnet Luxembourg Open». Plutôt que d'expliquer ce jeu, regardez la vidéo ci-dessous. Et si cela vous tente, rendez-vous au stade de Belvaux dès 9h30. Toutes les infos sont ici.

• Et bien sûr, dans la capitale, la Schueberfouer se poursuit et il devrait encore y avoir beaucoup de monde par ce week-end ensoleillé.

En France

• Ce n'est pas seulement la rentrée scolaire, c'est aussi la rentrée littéraire, avec la 45e édition du «Livre sur la place», à Nancy. Un rendez-vous d'envergure nationale, avec la place de la Carrière transformée en grande librairie. Il accueille des dizaines et des dizaines d'auteurs, et propose plusieurs rendez-vous et conférences tout au long du week-end. L'entrée est gratuite.

• Situé juste en face du parc du haut-fourneau U4, à Uckange, le Jardin des Traces propose, ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h30, sa «fête des plantes», avec de nombreux artisans, dans différents domaines, au rendez-vous. L'entrée est à 4 euros, elle est gratuite pour les moins de 16 ans.

• C'est un des plus grands rassemblements de voitures anciennes de la région. L'ancien carreau minier de Créhange, près de Saint-Avold, accueille la 30e édition de la «Bourse auto-rétro 57» samedi et dimanche. Tous les détails sont ici.

• A Metz, on fête le sport tout au long du week-end. Pour cela, rendez-vous samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h aux Arènes et dans le parc de la Seille voisin pour profiter d'une multitude d'ateliers. Une cinquantaine de sports seront proposés.

• Si l'effervescence de la Schueberfouer ne vous convient guère, vous avez aussi la possibilité de profiter de la fête foraine d'automne à Thionville, à la taille plus modeste mais où les attractions ne manquent pas. Elle démarre ce samedi sur la place de la Liberté.

En Belgique et en Allemagne

Ce n'est pas le plus grand des festivals, mais il a le mérite de faire vivre la culture et les arts en milieu rural : la «11e édition d'Ans'art Day» se déroule encore ce samedi 9 septembre à partir de 14h à Tintigny. Huit compagnies et spectacles de rue et de musique sont au programme. L'entrée est à deux euros.

• A Saint-Hubert, capitale européenne de la chasse et de la nature, se tiendra ce samedi un événement original: le concours national d'imitation de brâme du cerf, qui en est déjà à sa 8e édition. A l'aide d'appeaux particuliers, ou simplement de leurs cordes vocales, les participants tenteront d'imiter au mieux le cri si particulier du roi des forêts! Rendez-vous ce samedi à 15h à la salle communale, rue du Général Dechêne. On vous laisse découvrir dans la vidéo ci-dessous ce qui vous attend...

• Alors qu'elles auront lieu le week-end prochain en France, ce week-end sera rythmé par les Journées européennes du Patrimoine en Wallonie. De multiples animations et visites sont programmées, notamment à Bastogne, Arlon ou Virton. Pour vous y retrouvez, il y a cette carte interactive.

• Les Journées du Patrimoine ont aussi lieu en Allemagne. Là encore, une carte interactive permet d'avoir une vue complète sur les événements organisés. Il y en a 42 en Sarre, 268 en Rhénanie-Palatinat.

• Ce samedi, à partir de 10h, la ville de Trèves sera animée par la 25e édition du festival «Trier spielt!», avec une multitude d'activités sportives, culturelles et ludiques à tester. Le programme complet est ici.