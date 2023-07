Objectif Unesco pour Micheville... et tout le Pays-Haut?

Marion Rouquette et Clémence Blanckaert, d'Agape Lorraine Nord, Sébastien Rehibi, vice-président de la communauté de communes Pays-Haut Val d'Alzette (CCPHVA), et Florent Rondelli, responsable du pôle Développement territorial à la CCPHVA, devant le «front de taille» des anciennes carrières de Micheville. © PHOTO: Virgule

Le 28 octobre 2020, la région de la Minette est consacrée «réserve biosphère» par l'Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). C'est la récompense de plusieurs années de travail, et le périmètre de cette réserve couvre les onze communes luxembourgeoises qui composent le syndicat Pro-Sud, de Pétange à Bettembourg en passant par Esch ou Rumelange. Le bassin industriel, et notamment ses friches minières et sidérurgiques, font désormais partie d'un réseau international.

Ce bassin industriel, il se poursuit côté français. Pourtant, le périmètre de la «Minett Unesco biosphère» s'arrête à la frontière. Manque de volonté politique à l'époque où le Luxembourg montait son projet? Autres priorités à traiter? Toujours est-il que du côté français, on n'a pas suivi le voisin. Pourtant, «même l'Unesco a dit qu'il y aurait un intérêt à poursuivre le travail de l'autre côté de la frontière», souligne Clémence Blanckaert, de l'agence d'urbanisme et de développement durable Agape Lorraine Nord.

Une étude de faisabilité est lancée

Aujourd'hui, il y a quelques regrets, mais surtout l'envie de rattraper le train. Ainsi, la communauté de communes Pays-Haut Val d'Alzette (CCPHVA: Villerupt, Audun-le-Tiche et six autres communes mosellanes et meurthe-et-mosellanes) se lancent dans un sacré défi: décrocher ce label «réserve biosphère». Avec, tout au bout de la réflexion et du chemin, une idée déjà bien ancrée: fusionner avec la «Minett Unesco biosphère». D'ici quelques années, pourquoi pas...

La démarche n'en est qu'à ses débuts. Une étude de faisabilité a été lancée par la communauté de communes. Elle est réalisée par Agape Lorraine Nord, et doit être rendue à la fin de l'été. Objectif du document: «Voir si les conditions sont réunies, ou voir ce qu'il faudrait faire en plus», résume Marion Rouquette, d'Agape Lorraine Nord. Et ce, afin de déposer une candidature auprès de MAB France, le comité national du Programme sur l'Homme et la biosphère, qui désigne les réserves.

Micheville et son «front de taille» comme étendard

La CCPHVA ne part pas de zéro. Elle compte notamment s'appuyer sur un site emblématique de l'ancien bassin industriel: Micheville, à cheval sur plusieurs communes. Un lieu en mutation: là où s'élevait l'imposante usine sidérurgique jusque dans les années 80, un écoquartier sort de terre aujourd'hui, avec des logements, des services, des commerces... Et juste à côté de cet écoquartier en cours de développement, où trouve les anciennes carrières, d'où l'on extrayait le minerai de fer.

1 / 2 L'usine de Micheville, en 1954. © PHOTO: DR/CCPHVA/collection Daniel Brachetti

2 / 2 L'éco-quartier de Micheville, là où se trouvait l'usine. © PHOTO: Virgule





Depuis 2012, ces anciennes carrières sont classées «espace naturel sensible». La nature a repris le dessus sur le décor lunaire du siècle d'exploitation, des espèces protégées y ont fait leur nid ou y ont leurs habitudes: des hiboux grand-duc, des chauves-souris, des amphibiens. On y compte aussi 16 sortes d'orchidées sauvages. Les quelque 450 hectares de friches sont devenus un lieu de balade paisible pour ceux qui arrivent à s'y retrouver - il n'y a pas encore de sentiers balisés. Un havre de paix à quelques minutes à pied du centre de Villerupt.

Le périmètre des anciennes carrières de Micheville, entre Thil, Rédange, Villerupt et Audun. Plus de 450 hectares aujourd'hui classés "espace naturel sensible". © PHOTO: DR/CCPHVA

En s'y promenant, les traces du passé ne manquent pas: la terre rouge, évidemment, mais aussi des petits tunnels, des traverses de chemin de fer, des résidus de minette. Un endroit en particulier attire l'attention: le «front de taille», sorte de cirque avec ses falaises rougeâtres ou dorées, grignotées pendant des décennies par les engins. Au pied de ces falaises, on trouve aussi des entrées de galeries. «Là en dessous, c'est un vrai gruyère», précise Sébastien Rehbi, vice-président de la CCPHVA.

Le classement "espace naturel sensible" n'est pas suffisant

Le classement des 450 hectares en «espace naturel sensible» ne suffit pas pour convoiter le label Unesco. Par contre, voir le «front de taille» être préservé par un arrêté de protection de biotope (APB) serait un vrai plus pour le dossier. La démarche a été engagée voilà plusieurs années auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, mais traîne en longueur.

1 / 4 Le «front de taille» et ses falaises. Tout un écosystème s'y est développé. © PHOTO: Virgule

2 / 4 Sur le sites des anciennes carrières, on trouve encore des ouvrages et vestiges du passé industriel. © PHOTO: Virgule

3 / 4 Le «front de taille» et ses falaises. © PHOTO: DR/CCPHVA/collection Daniel Brachetti

4 / 4 Différentes sortes d'orchidées sauvages ont «investi» les anciennes carrières. © PHOTO: DR/CCPHVA/collection Daniel Brachetti









En parallèle, la communauté de communes a donc lancé son étude de faisabilité pour l'Unesco, poussée par certains acteurs du territoire, par exemple l'association Micheville à ciel ouvert. «Ils sont proches des gens qui ont porté le projet "Minett Unesco biosphère", et ils nous ont dit qu'il y avait une cohérence à poursuivre le travail côté français. De là est partie l'idée de porter politiquement le dossier», explique Sébastien Rehibi. Le vice-président sait que le travail sera de longue haleine.

Convaincre les élus et les habitants

D'une part, il faut convaincre les élus du territoire, au-delà de Villerupt et Audun. Et la réserve biosphère ne doit donc pas se limiter à la seule friche de Micheville. «La CCPHVA ne peut pas y arriver toute seule. Il faut ouvrir le périmètre, voir jusqu'où on peut aller. Pourquoi pas jusqu'au Longuyonnnais? En tout cas, je vais porter le projet auprès des différentes intercommunalités», indique Sébastien Rehibi.

Cette labellisation apporterait de la fierté, une reconnaissance et serait une prise de conscience supplémentaire. Sébastien Rehibi Vice-président de la CCPHVA

D'autre part, il faut faire adhérer la population. Et d'abord la rassurer. Non, le classement en «réserve biosphère» ne serait pas synonyme de «mise sous cloche» du territoire, avec l'impossibilité de construire ou d'aménager. Ce label de l'Unesco va bien au-delà de l'aspect environnemental, et intègre des volets culturel, pédagogique et, plus largement, sociétal. Deux réunions d'information ont déjà eu lieu. Une enquête en ligne est également en cours, jusqu'au 25 juillet. Les habitants peuvent ainsi apporter leurs contributions.

Sensibiliser les nouveaux habitants

«Il faut montrer qu'il y a un écho positif auprès de la population, souligne Sébastien Rehibi. C'est un projet ambitieux, mais il faut qu'il aboutisse.» Pour l'élu, l'idée de décrocher ce label Unesco revêt une dimension forte, et serait un beau clin d'œil au passé tout en se tournant vers l'avenir. «Aujourd'hui, toute une nouvelle population arrive sur le territoire, principalement pour travailler au Luxembourg. Il faut expliquer à ces habitants où ils mettent les pieds, leur faire connaître l'histoire de la région. Cette labellisation apporterait de la fierté, une reconnaissance et serait une prise de conscience supplémentaire.»