Où profiter des feux d'artifice du 14-Juillet en Lorraine?

Après le scandale du #Qatargate

Le Parlement européen veut se protéger du Qatar et du Maroc

Les eurodéputés ont approuvé (441 voix pour, 70 contre et 71 abstentions) un rapport de la commission spéciale destiné à renforcer la «transparence» et l'«intégrité» de l'institution, ébranlée par des soupçons de corruption impliquant le Qatar et le Maroc.