Plongez à la découverte du gigantesque complexe aquatique Nancy Thermal

Bien-être

Le bâtiment a ouvert une partie de ses bassins au public le 1er avril dernier, tandis que son espace spa est accessible à partir de ce 15 avril. Nous vous emmenons à la découverte du très attendu complexe Nancy Thermal.

Impatience et curiosité. Ces deux mots suffisent à résumer l'attitude des Nancéiens face à l'ouverture tant attendue de Nancy Thermal, après quatre années ininterrompues de chantier. Située en plein cœur de la métropole, la station s'étend sur 22.000 mètres carrés dédiés aux loisirs, au bien-être et à la santé.

Lire aussi :Et puis l'eau médicinale a jailli des profondeurs de Mondorf

Quinze jours après l'ouverture des premiers espaces de ce bâtiment colossal, les habitants de la cité ducale sont loin d'être déçus, à en croire Patrick Grillot, directeur d'exploitation de Nancy Thermal. «Les Nancéiens sont satisfaits de ce qu'ils voient. Nous avons accueilli 25.000 personnes lors de nos journées portes ouvertes, les 25 et 26 mars dernier, et depuis l'ouverture, les visiteurs sont nombreux. La station correspond à une vraie attente!»

Mais si les habitants de Nancy sont logiquement les premiers à profiter de ce lieu de détente et de relaxation, ils sont loin d'être la seule cible de la station thermale exploitée par le groupe Valvital, qui vise le million de visites chaque année. «Pour le spa thermal ou la cure, on peut venir de très loin. Nous nous attendons à recevoir jusqu'à 15.000 curistes par an», poursuit le directeur.

Une eau qui jaillit à 36 degrés

Depuis le 1er avril, c'est au sein de l'espace Aquasport que barbotent les premiers visiteurs. Comprenant des basins extérieurs ludiques et sportifs ainsi qu'une piscine olympique en intérieur, le pôle est doté de plusieurs jeux d'eau, toboggans, plongeoirs et même d'un espace d'escalade et d'une salle de fitness et de cardio-training. Actuellement proposé dans sa version «hiver», le site verra certains de ses équipements, à l'instar des jeux d'eau et des toboggans, ouvrir à partir du 1er juin prochain.

1 / 3 Ouvert toute l'année, ce bassin nordique de détente en faible profondeur est notamment équipé de bains bouillonnants et de lits à bulles. © PHOTO: Laura Bannier

2 / 3 Les nageurs pourront profiter d'un bassin sportif en extérieur. © PHOTO: Laura Bannier

3 / 3 La piscine olympique en intérieur est accessible toute l'année. © PHOTO: Laura Bannier







Alimentés en eau thermale, ces bassins conviennent ainsi autant aux sportifs qu'aux familles venues profiter d'un moment de détente. «L'eau minérale naturelle jaillit à 36 degrés de notre source et permet, au-delà de prodiguer un bien-être aux nageurs, d'économiser de l'énergie au niveau du chauffage de l'eau.»

Ce samedi 15 avril, c'est un second espace qui ouvre ses portes au sein de Nancy Thermal: le spa, lui aussi attendu avec une certaine avidité. En témoignent les visiteurs venus la veille de l'ouverture en espérant pouvoir en profiter, mais aussi les multiples bons cadeaux déjà vendus par l'établissement. «Nous n'avons pas ouvert les réservations trop à l'avance sur la partie spa, car on aimerait éviter qu'il y ait des déçus lors de l'ouverture», glisse Patrick Grillot.

“ Au total, Nancy Thermal, c'est près de 200 emplois directs, mais nous monterons jusqu'à 250 employés, sans compter que la station devrait générer 1.000 emplois indirects. ” Patrick Grillot, directeur d'exploitation de Nancy Thermal

S'organisant autour d'une magnifique piscine ronde, faisant partie du bâtiment historique des thermes datant du début XXe siècle, ce spa thermal de 895 mètres carrés est, lui aussi, composé de plusieurs espaces. Le premier, l'espace bien-être comprend notamment un bassin d'hydrothérapie légère et trois autres petits bassins, auxquels s'ajoutent des salles de relaxation, une grotte musicale et des marbres chauffants.

1 / 4 L'espace institut du spa thermal est composé de quatorze cabines individuelles ou en duo. © PHOTO: Laura Bannier

2 / 4 La mythique piscine ronde a été rénovée. © PHOTO: Laura Bannier

3 / 4 La piscine ronde est accessible selon certains créneaux horaires chaque semaine. © PHOTO: Laura Bannier

4 / 4 Plusieurs bassins sont accessibles dans l'espace bien-être. © PHOTO: Laura Bannier









Les visiteurs âgés d'au moins 16 ans auront pour leur part également accès à l'espace wellness qui promet des moments de détente privilégiés grâce à des saunas, des jacuzzis, un hammam et un solarium ainsi qu'une douche tropicale. Dernier espace du spa, l'institut dispose pour sa part de 14 cabines individuelles ou en duo, où sera prodiguée une large gamme de soins corporels. «Nous avons embauchés sept esthéticiennes, mais notre objectif est de rapidement doubler l'effectif. Au total, Nancy Thermal, c'est près de 200 emplois directs, mais nous monterons jusqu'à 250 employés, sans compter que la station devrait générer 1.000 emplois indirects», détaille le directeur d'exploitation.

Déjà 2.500 curistes

Pour profiter du troisième et dernier pôle de ce gigantesque complexe aquatique, celui réservé aux curistes, il faudra patienter encore un peu. Jusqu'au 15 mai, très précisément, date d'ouverture de la première cure thermale de l'établissement, dédiée à la rhumatologie. «Plusieurs formats seront proposés, de la découverte d'une journée à une semaine, déjà très efficace, à la cure de 18 jours», fait savoir Patrick Grillot. Les curistes, mais également tous les autres visiteurs, pourront par ailleurs résider au sein même du bâtiment pendant leur séjour, Nancy Thermal étant équipé d'une résidence hôtelière de 76 chambres, toutes équipées d'un coin cuisine.

Lire aussi :Plongée dans les nouveaux Thermes de Strassen

Et ceux qui aimeraient en profiter cette année ont intérêt à ne pas trop tarder. Jusqu'au 15 décembre, date à laquelle l'établissement opérera une fermeture pour l'entretien et la maintenance de ses bassins, Nancy Thermal entend accueillir 3.500 curistes. «Mais nous avons déjà reçu 2.500 réservations», se réjouit le directeur. Preuve supplémentaire de l'engouement dont bénéficie le projet ayant nécessité environ 100 millions d'euros d'investissements.

La sixième station thermale de Lorraine n'est pas celle de trop, selon Patrick Grillot, qui compare l'étoffement de cette offre de bien-être à la rue gourmande de Nancy, qui regorge de restaurants. «Plus l'offre est grande, mieux c'est! Cela donne au département et à la région une attractivité santé supplémentaire, et il s'agit d'ailleurs d'un projet porté par les autorités locales», rappelle le directeur.

1 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

2 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

3 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

4 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

5 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

6 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

7 / 10

8 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

9 / 10 © PHOTO: Laura Bannier

10 / 10 © PHOTO: Laura Bannier





















Ce dernier ne manque d'ailleurs pas d'arguments pour tenter de faire préférer aux curistes l'agitation de la ville plutôt que le traditionnel calme de la campagne. «Nous nous situons au cœur d'une ville qui offre un attrait culturel, touristique et gastronomique, et Nancy est entourée de nature, la campagne reste accessible facilement. C'est un véritable avantage pour les curistes! Nous n'aurons pas à nous battre pour les faire venir», assure Patrick Grillot.

Alors que les curistes n'ont même pas encore trempé le bout de leur pied dans l'eau, Nancy Thermal voit déjà loin. L'ouverture d'une deuxième cure dédiée à la phlébologie est prévue dans les prochaines années, tandis qu'une cure pour les voies respiratoires est en projet. Côté aquasport, plusieurs activités sportives, de l'aquagym à l'aquabike en passant par des cours de natation, vont progressivement se rajouter au planning. De quoi renforcer l'attractivité de cette toute nouvelle bulle de bien-être.

Sur le même sujet