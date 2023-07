Plus de travailleurs frontaliers à Thionville mais moins d'emplois locaux

Share this with email

Les travailleurs frontaliers français sont de plus en plus nombreux, ce n'est guère une surprise. Sur les 212.343 travailleurs traversant la frontière tous les jours pour venir travailler sur le sol grand-ducal, 117.150 résident en France, plus de la moitié donc. Et cette donnée est vouée à augmenter dans les prochaines années. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'entre 2012 et 2022, le nombre total de frontaliers français a augmenté de 39%.

Ces derniers sont majoritairement répartis entre les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, plus particulièrement dans les communautés des communes voisines du Luxembourg. À titre d'exemple, dans la communauté des communes de Cattenom, environ 9.520 frontaliers français travaillent au Luxembourg, soit 71% de la population active. En ce qui concerne celle de Thionville, cette donnée atteint 40%.

Sur papier, cette masse importante de travailleurs frontaliers est tout bénéfique pour les communes, les actifs rapportant un plus grand pouvoir d'achat depuis le Luxembourg, où les salaires y sont bien plus avantageux. Mais dans les faits, ceci n'est pas sans conséquences sur le tissu économique des zones concernées. C'est en effet le bilan d'une étude de l'Insee publiée début juillet qui parle de l'impact des frontaliers sur l'emploi, tout particulièrement à Thionville et ses environs.

En effet, dans ces territoires, l’arrivée de nouveaux résidents attirés par le travail frontalier modifie la dynamique de population, ainsi que celle de l’emploi présentiel lié à leur consommation. «Plus globalement, c’est l’ensemble du tissu économique local qui peut être modifié en se spécialisant sur certaines activités ou au contraire en gagnant en diversité», résume ainsi l'Insee.

Un recul de l'emploi d'année en année

Il ressort ainsi de l'étude que dans tous les territoires frontaliers, l’évolution de l’emploi sur la dernière décennie est inférieure, voire inverse, à celle de la population. Ainsi, entre 2008 et 2018, l’emploi a continué de décroître sensiblement à Thionville (-0,8% par an). Ce recul de l’emploi pourrait être nuancé par l’évolution de l’emploi présentiel. En d'autres termes, il s'agit des emplois de proximité liés à la consommation évoluant en général comme la population résidente (les emplois de la restauration, de la santé, etc.). Néanmoins, Thionville semble faire exception à la règle: même l’emploi présentiel s’y est réduit de 0,3% par an, tandis que la population s’accroît. «Ce qui renforce le faible développement de la sphère présentielle du territoire», alerte l'Insee.

Thionville fait donc partie des zones d’emploi les moins pourvues en emplois de proximité avec 16,4 emplois pour 100 habitants, contre 24,3 à l’échelle du Grand Est. Toutefois, cette donnée est à prendre avec des pincettes selon l'Insee. «L’écart s’explique en premier lieu par l’absence de chef-lieu de département ou de région dans ces trois territoires frontaliers. En conséquence, les emplois d’administration sont moins fréquents, ainsi que les emplois d’enseignement et de santé, qui se concentrent généralement dans les grands pôles». Sans oublier que l’hébergement-restauration est bien moindre à Thionville qu'ailleurs dans le Grand Est.

Des secteurs d’activité impactés par le travail frontalier

Toujours est-il qu'à Thionville, l’essor du travail frontalier ne s’accompagne pas d’une diversification de l'économie locale. Le commerce de gros et l’entreposage pâtissent d'ailleurs grandement de l’attractivité des emplois frontaliers pour la main-d’œuvre locale, mieux rémunérés.

Cette situation n'apporte cela dit pas que des mauvaises conséquences. Des secteurs très spécifiques se maintiennent ou augmentent en spécificité. C'est notamment le cas de la métallurgie, qui reste une activité très spécifique, malgré la forte diminution de ses emplois (-2,7 % par an). L’activité de production et distribution d'électricité bénéficie également d'un dynamisme de l'emploi et renforce sa spécificité.