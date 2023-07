Soupçons contre François Grosdidier, Antoine Fonte dépose «plainte contre X»

Share this with email

François Grosdidier va-t-il mettre sa menace à exécution? Le 27 juin, Virgule faisait état de la tribune du maire de Metz adressée à ses 20.000 followers sur Facebook. Une missive destinée à répondre à ce qu'il considère être «un flot de calomnies» de trois hommes: Jérémy Roques (EELV), Antoine Fonte (PS) et Jean-Louis Masson (RS). Le 21 juin, le premier a demandé des réponses suite à l'enquête de nos confrères de Streetpress intitulée François Grosdidier, le maire de Metz sous influence du royaume du Maroc. Le deuxième envoya, deux jours plus tôt, un courriel aux 850 élus de l'Eurométropole de Metz pour leur demander de prendre leurs «responsabilités» suite à ces révélations. Enfin, au vu du passif existant entre les deux hommes, le dernier fait tout simplement figure d'ennemi historique.

Ce 24 juin, François Grosdidier écrivait avoir «décidé de porter plainte» contre Antoine Fonte, secrétaire de la section Jean-Moulin du PS. Selon nos informations, aucune plainte n'a été déposée. En revanche, trois mois après avoir saisi le Parquet national financier dans le cadre d'un «signalement de forts soupçons de prise illégale d'intérêts de la part du maire de Metz», le socialiste a récidivé le 26 juin auprès de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy. Il y est question d'une «plainte contre X et toute personne qui a contribué directement ou indirectement, de quelque manière qu'il soit, aux infractions et délits détectés et contenus dans les faits détaillés et évoqués dans le présent dossier».

Le maire de Farebersviller en soutien

Un dossier adressé le 20 mars au PNF, et dans lequel Antoine Fonte et ses avocats indiquent soupçonner le sénateur-maire «d'avoir mis en place un système de prise illégale d'intérêts». Et ce, par le biais de l'un de ses plus proches conseillers, Adil Belgaïd, présenté par Streetpress comme collaborateur des services de renseignement marocains (DGED) et de Hugues Cognon, dirigeant de la société Blue Habitat.

Dans la plainte déposée au PNF figure un troisième homme, Pascal Babin, employé municipal à la ville de Woippy et ex-salarié de Blue Habitat. Des liens qui, dès 2012 déjà, faisaient naître bien des interrogations au sein même du conseil communal de Woippy, commune dirigée alors par François Grosdidier.

Dans sa publication Facebook, François Grosdidier laissait entendre que, malgré son départ, Antoine Fonte s'intéresse toujours de près, «pour (d)es questions foncières», à la commune de Farebersviller dont il fut directeur général des services (1994-2000). Le maire de Metz affirme même que «l'opposition municipale a saisi la justice sur les sociétés Source Invest (Luxembourg), Partners Realty (cabinet d’affaires, consultant immobilier et transactions diverses) et la société Coopérative du Haut Barba ainsi que sur les spéculations foncières sur le lotissement du Bruskir à Farebervsiller».

Tous les élus, à ce jour, sont informés de la situation contraire à toute déontologie. Antoine Fonte Secrétaire de la section Jean-Moulin du Parti socialiste

Devant ces accusations et autres sous-entendus, Antoine Fonte a vu le maire de Farebersviller, Laurent Kleinhentz, voler à son secours. Dans un courrier daté du 27 juin, l'édile affirme que son ancien employé peut «être fier du travail accompli à (ses) côtés» et qu'il est l'un des principaux artisans de la réalisation du projet B'EST, «créateur de plus de 700 emplois sur une assiette foncière de quelque 30 hectares et qui concernait 273 propriétaires».

À cela, Laurent Kleinhentz ajoute qu'Antoine Fonte n'a eu «aucun rôle, ni transaction, ni achat ni vente des terrains concernant le lotissement de Bruskir, développé et réalisé d'ailleurs après (son) départ».

«Éthique», «favoritisme» et «jeunes casseurs»

Enfin, le maire de Farebersviller assure que cette «collaboration s'est déroulée en toute éthique» et qu'«aucune plainte de qui que ce soit n'a été portée à (ton) encontre, ni contre les sociétés que tu as créées après ton départ». Toutefois, François Grosdidier affirmait qu'en 2004, la Chambre Régionale des Comptes avait dénoncé la gestion d'Antoine Fonte mais aussi le niveau de son salaire.

Dans un rapport de juin 2001, la Chambre Régionale des Comptes souligna l'importante différence entre le nombre d'emplois ouverts (208) et le nombre d'emplois pourvus (108) au sein de la commune. L'instance l'appela à prendre des «mesures correctrices». Ledit rapport précise que «les charges relatives à son secrétaire général (Ndlr: engagé en 1994) étaient remboursées à une association sous la forme d'une subvention».

Le 7 octobre 2004, l'instance met cette fois en exergue les «charges de personnels élevées» de la société d'économie mixte Fare-Développement. «La masse salariale a représenté, sur les deux années de fonctionnement réel de la société, à savoir 2001 et 2002, plus de 160% des produits enregistrés au compte de résultat. Le salaire du directeur était donc surévalué au regard du chiffre d'affaire de la SEM.» François Grosdidier a raison, il y a bien eu un rapport. Mais voilà, Antoine Fonte quitta ses fonctions de directeur à l'automne... 2000.

Face aux déclarations de François Grosdidier, Laurent Kleinhentz, le maire de Farebersviller, se veut catégorique: «Aucun signalement de conflit d'intérêts ne m'a été signalé par la Chambre régionale des Comptes en 2004.» Il ajoute que «tout maire est confronté aux remarques de cette Chambre, et émanant de cette instance, aucun acte de ma gestion n'a fait l'objet d'une plainte».

Antoine Fonte explique que cette «plainte contre X» «doit permettre de mettre un terme au conflit d'intérêts manifeste entre les élus et le promoteur immobilier Messin associé avec le collaborateur du maire-président, par ailleurs également associé à la société familiale de son employeur...» Le socialiste va même plus loin: «Les prochains marchés qui seraient attribués à ce promoteur via la Ville de Metz, la Métropole ou la Saremm (Ndlr : Société d'Aménagement et de Renouvellement de l'Eurométropole de Metz), ont de grandes probabilités d'être entachés d'une forte suspicion de favoritisme».

En conclusion, le secrétaire de la section Jean-Moulin du Parti socialiste fait un parallèle, dont chacun jugera de la pertinence, avec la brûlante actualité sociale du pays: «Tous les élus, à ce jour, sont informés de la situation contraire à toute déontologie dans laquelle sont placées les deux collectivités, via le maire-président. En cette période de troubles importants et de rappel à la loi et morale fait aux jeunes casseurs, ils se doivent d'être dans l'exemple et le respect des règles qui s'imposent à eux et aux administrés.»