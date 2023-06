Thionville, ton univers impitoyable

Depuis le 28 février et la diffusion du premier épisode de ses #ThionviLeaks, Yan Rutili dénonce la proximité entre certains élus et promoteurs. Une méthode qui, dit-on dans cette cité de quelque 41.000 âmes, ne date pas d'hier mais soulève beaucoup de questions. Reportage.

Après quelques vérifications d’usage, l'homme accepte de nous rencontrer. Mais pas n'importe où! «Dans un endroit discret. Et pas à Thionville…» Le choix se porte sur la galerie marchande d'un supermarché mais un SMS, reçu une heure avant le rendez-vous, change la donne: «Une cafétéria, ce n'est pas très agréable, je vous propose le Casino d'Amnéville. Il faut une pièce d'identité pour entrer.» Histoire de parer à tout mauvais coup, Yan Rutili reste sur ses gardes. Quelques heures plus tard, au moment de rejoindre sa voiture, il lâche: «Aujourd'hui, je pense que je ne risque plus rien. Les médias commencent à s'emparer de l'affaire…»

L'affaire, c'est celle des #ThionviLeaks comme il l'a intitulée lui-même le 28 février dernier dans une vidéo diffusée sur YouTube. La première d'une série, annonce-t-il alors, de quinze épisodes dont le but est de dénoncer les faveurs présumées accordées par la municipalité thionvilloise à certains professionnels de l'immobilier. «Je ne suis ni enquêteur ni journaliste d'investigation ni même lanceur d'alerte, mais au vu des informations que j'ai en ma possession, et qui ne sont ni reprises ni même traitées par la presse locale, je n'ai pas d'autre choix que de prendre à témoin le public...»

De Metz à Marrakech...

Passé par l'école municipale de musique de Chambord et celle des Arts de Marcoussis, l'ancien membre du Parti socialiste et du Parti radical de gauche se lance dans la production de vidéos d'une dizaine de minutes et veut faire d'une pierre deux coups: «amuser et informer». Producteur, réalisateur, scénariste, Yan Rutili livre des «mini-documentaires» aux (petits) airs de Cash Investigation. Sur la forme, c'est percutant. Sur le fond, c'est… déroutant.

Ainsi, dans le premier volet, il annonce coup sur coup: une plainte pour diffamation de Roger Schreiber, adjoint au maire en charge de l'Urbanisme; sa démission de la présidence de l'association Usag’ThiFensch («un ministre mis en examen, ça démissionne, je m’applique aussi cette règle»); le prix moyen d'un loyer sur Thionville (2.207 euros), le rendement locatif annuel (7%); et enfin qu'«un promoteur a pris le pouvoir». Son nom? Il apparaît derrière lui, au sommet d'un immeuble: Habiter.

Dans le second épisode, Yan Rutili emmène le spectateur au Maroc. À Marrakech où, du 7 au 9 décembre 2018, Stéphane Noël, patron de Habiter, fêta son 50e anniversaire en compagnie d'une centaine d'invités. Au menu: du champagne, un concert privé de Gilbert Montagné, mais aussi une belle brochette de professionnels et d'élus.

Honoraires de gestion: 576.000 euros

Parmi ces derniers, notamment, Richard Lioger et Véronique Schmit. Le premier, ex-1er adjoint de la ville de Metz, en charge de l'Urbanisme (il démissionna le 6 juillet 2017) sous la mandature de Dominique Gros, futur candidat LREM aux municipales de 2020, est également député de la 3e circonscription de Moselle, mais aussi co-rapporteur du projet de loi ELAN (Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique). La seconde, quant à elle, à la mairie de Thionville depuis 2014, n'est autre que la 1re adjointe du maire Pierre Cuny*. 2014, c'est aussi l'année où son époux, Christophe Schmit, spécialisé jusqu'alors, comme l'indique son compte LinkedIn, dans les aménagements urbains et sportifs, devient directeur général de la Conseillère Immobilière Luxembourgeoise (CIL). Dans la foulée, il est nommé directeur du développement et des communications du Groupe Habiter Promotion.

Quelques jours après cette escapade, le 20 décembre 2018 plus précisément, est rédigé à l'office notarial de maître Yvon Gérard, le contrat de prêt entre la Banque Européenne du Crédit Mutuel et la société Queneau Rive Droite. Celui-ci stipule que cette dernière fait «l'acquisition de la maison des associations dite "Raymond Queneau" et d'un terrain à bâtir, en vue d'une part de réhabiliter la maison des associations afin d'y réaliser 1.720 m2 de bureaux et d'autre part de créer un bâtiment de 31 logements et de revendre les lots y afférent en état futur d'achèvement (EFA)».

Yvon Gérard, toujours porté disparu... Depuis le 17 août 2022, Yvon Gérard est porté disparu. L'homme, âgé de 55 ans au moment de disparition, possédait un office notarial à Hettange-Grande, mais aussi dans la capitale, InvictuS Notaires Paris. Il était également promoteur puisqu'à l'origine même de la création de l'hôtel Starck à Metz. Présent dans plus d'une dizaine de sociétés, il fut à l'origine de la création, en juin 1999, de GV Project avec son ami Olivier Vetsch avant de se retirer de celle-ci au printemps 2001. C'est d'ailleurs avec lui qu'il va mettre sur pied la création de l'hôtel Starck. Depuis sa disparition, des recherches ont été effectuées à proximité de l'étang des Hautes-Belles et de la forêt de La-Breille-les-Pins. Les 8 et 9 octobre derniers, les enquêteurs et les proches de l'homme d'affaires ont même organisé une «battue» à laquelle prirent part une soixantaine de personnes. En vain. En août 2017, durant les premières recherches, un message signé de la main de Yvon Gérard est retrouvé dans lequel il informe ses proches de vouloir mettre fin à ses jours. Si la piste du suicide est, depuis, privilégiée, une question se pose: où est le corps?

Dans cet acte figurent les sociétés suivantes: Queneau Rive Droite, Noël Promotion, GV Project, la Conseillère Immobilière Luxembourgeoise ainsi qu'Impala Properties. Toutes ces sociétés sont détenues, en totalité ou en partie, par Stéphane Noël et Olivier Vetsch, «[son] ami de 20 ans». On apprend que pour l'achat de l'ensemble (1.487.320 euros), les acheteurs contractent un prêt de 2,8 millions d'euros en vue de financer également les travaux. Il est également stipulé que les sociétés CIL et Impala Properties, toutes deux basées à Luxembourg, et dont les gérants respectifs sont Stéphane Noël et Olivier Vetsch, percevront des honoraires de gestion à hauteur de 576.000 euros…

Des proximités malsaines entre promoteurs et élus. Yan Rutili Opposant à la majorité municipale thionvilloise

La vente se fera officiellement le 21 janvier 2019. Toujours chez maître Yvon Gérard, et en présence de Roger Schreiber, adjoint en charge de l'Urbanisme, ainsi que d'Olivier Vetsch et Stéphane Noël, représentants de la société Queneau Rive Droite.

Par la diffusion de ces images, Yan Rutili se fait le relai d'une rumeur dont, assure-t-il, «tout le Thionville bien informé avait entendu parler…». Surtout, il souhaite dénoncer ce qui, à ses yeux, apparaît comme «des proximités malsaines entre promoteurs et élus». Joint par Virgule, Stéphane Noël ne souhaite pas s'étendre sur le sujet avant l'audience du 3 juillet au tribunal de Thionville. «Je ne veux pas commenter ces calomnies», dit-il tout en précisant avoir porté plainte pour atteinte au droit à l'image, diffamation, mais aussi chantage. «Il y a plusieurs volets...»

Yan Rutili se dit serein avant sa comparution le 3 juillet prochain devant le tribunal de Thionville. © PHOTO: DR

Dans l'édition du 22 avril 2023 du Républicain Lorrain, Véronique Schmit déclare: «La vidéo est choquante. Ces images, prises à l'occasion de l'anniversaire du patron de mon mari, montées en boucle, c'est une atteinte à ma vie privée. Sa blague va lui coûter cher.» Elle a déposé plainte au tribunal de Thionville et réclame 10.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. De son côté, Yan Rutili poursuit Véronique Schmit pour prise illégale d’intérêts, mais aussi Roger Schreiber pour détournement de biens publics.

Poker, renvoi d'ascenseur et «Monsieur 10%»

Ancien grand reporter à L'Est Républicain, ex-correspondant pour Libération et le Journal du Dimanche, Marcel Gay s'est penché depuis plusieurs mois sur ce dossier. Au lieu de couler une paisible retraite, l'homme continue d'enquêter. Le 4 juin dernier, sur son site infodujour.fr, il publie un article intitulé «Les #ThionviLeaks font trembler la Moselle» dans lequel on lit que «depuis longtemps déjà, les «affaires» thionvilloises sont l'objet de toutes les conversations». Des conversations, semblant parfois un peu folles, mais qui durant nos investigations, et au fil de nos rencontres, reviennent inlassablement. Non pas sous les formes d'une légende urbaine, mais d'histoires vécues et de propos entendus. Il y est question de poker, de renvoi d'ascenseur, de dette, mais aussi d'un surnom : «Monsieur 10%».

Mais comment Marcel Gay est-il entré, lui, dans cette affaire ? «J'ai eu plusieurs alertes de personnes de Thionville me disant qu'un gars balançait des vidéos sur Facebook, je suis allé voir et ça m'a paru très intéressant…»

Des plaintes et recours de toutes parts

D'autant plus intéressant que ce journaliste d'investigation chevronné était déjà en contact avec René Hombourger. Le cofondateur de DUHO Immobilier se bat depuis des années pour dénoncer les «petits arrangements entre amis». Depuis 2017, cet homme de 75 ans, que Virgule a rencontré, multiplie les recours devant la justice. Celui effectué devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre de la vente, justement, de l'auberge de jeunesse et de la maison des associations Raymond-Queneau, va faire mouche.

Ainsi, le 19 décembre 2022, l'instance juridictionnelle annule le point n°23 de la délibération du conseil municipal du 19 novembre 2018 et portant sur la cession de l'ensemble du terrain. Et ce au motif de l'article L-2541-17: «Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.» En effet, Véronique Schmit participa à ce scrutin. Or, comme évoqué plus haut, l'ancienne athlète et Miss Meuse 1989, n'est autre que l'épouse de Christophe Schmit, directeur général de CIL.

Une enquête ouverte à la section anti-blanchiment de Luxembourg

Dans son jugement, le TA va plus loin: «Madame Schmit avait, eu égard aux fonctions de son mari qui est responsable au sein du groupe Habiter des opérations de promotion immobilière telles que le projet d'aménagement de la place de la gare à Thionville, un intérêt personnel au projet de cession en litige.»

Cette décision pousse la mairie de Thionville à déposer deux recours en appel auprès du tribunal administratif de Nancy. L'un sur le fond, qui reste dans l’attente d’un jugement, l'autre en référé dans l'espoir d'un sursis à exécution de la décision du tribunal de Strasbourg. Mais voilà, le 18 avril dernier, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette demande.

Cette victoire ne fait pas oublier à René Hombourger que le chemin est encore long. En 2019, par le biais de son avocat Michaël Plançon, il s'est constitué partie civile et déposa plainte contre X pour faits de corruption et prise illégale d'intérêts. Qu'en est-il? «On attend…», soupire celui qui rêverait de voir l'enquête avancer plus rapidement. «Il est un peu comme Don Quichotte, fait remarquer un proche. Il se bat contre des moulins à vent…» Des documents, il en possède des classeurs pleins, confortant une intime conviction: «L'existence d'un vrai système de corruption.»

Quand je leur ai dit ce que je savais, les policiers eux-mêmes m'ont dit d'être prudent et de faire très attention à ma propre sécurité. René Hombourger Cofondateur de DUHO Immobilier

Son espoir, aujourd'hui, réside peut-être de l'autre côté de la frontière. Au Grand-Duché. En novembre 2021, il saisit le Parquet général de Luxembourg qui confie le dossier au procureur d'État du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Suite à cela, la section anti-blanchiment de la police judiciaire l'a officiellement entendu début janvier 2023. «Quand je leur ai dit ce que je savais, lâche René Hombourger dont la chemise blanche laisse apparaître les stigmates d'une opération du cœur, les policiers eux-mêmes m'ont dit d'être prudent et de faire très attention à ma propre sécurité…»

Que pense-t-il, lui qui se bat depuis des années, de Yan Rutili? À cette question, René Hombourger prend le temps de la réflexion: «On n'a pas les mêmes motivations, mais son combat est plus que nécessaire.» Posée à Marcel Gay, la réponse est de même nature «Il a un courage inouï de mener ce combat envers et contre tous. C'est un trublion de la politique dont on a besoin, car il met un grand coup de pied dans la fourmilière…» Quant à savoir si ses révélations font véritablement «trembler» Thionville, il en est certain: «Bien sûr! Et beaucoup de monde. Non seulement des élus, mais aussi des fonctionnaires, des promoteurs et certains architectes…»

Richard Lioger, Cœur Impérial et Le Tourbillon

Vendredi 23 juin, Yan Rutili publie l'épisode 3 des #ThionviLeaks. Retour à Marrakech pour une séquence remerciements. Stéphane Noël le sait: sans le droit de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Alors, il manie l'un et l'autre. Toujours avec le sourire et le même geste pour son invité: une main fermement posée sur l'épaule.

Enfin, presque toujours. Lorsque vient le tour de Richard Lioger, le fondateur du Groupe Habiter Promotion se lance dans une énigmatique déclaration: «Je me méfie toujours des politiques. Il est un politique. Et lui se méfie beaucoup des prometteurs. Euh, pardon, des promoteurs», dit-il avant de revisiter Le Tourbillon de Jeanne Moreau. «On s'est croisé, on s'est apprivoisé. On s'est séduit, on s'est en fait tout simplement rencontrés et puis, en finalité, aujourd'hui, une amitié est née, sincère et véritable.»

Devant l'assemblée, l'éloge à Richard Lioger se poursuit et se conclut sur ses mots: «Il m'a fait confiance sur un projet emblématique qu'on est en train de construire. C'est grâce à Richard qu'on est en train de construire Cœur Impérial. Donc, merci Richard.» Cœur impérial, un projet urbain à Metz confié aux groupes Habiter Promotion et Claude Rizzon qui a vu quelque 450 logements et une résidence senior de standing naître sur les 55.000 m2 de cendres de l'ancien Centre hospitalier Bon Secours. Un chantier, officiellement, à plus de 100 millions d'euros.

La diffusion de ces images divise. S'il n'apparaît pas physiquement, Lionel Bieder (Divers droite) apparaît vocalement dans l'épisode 2 des #ThionviLeaks lors d'une réunion du conseil municipal. «C'est vrai, on entend ma voix», dit-il avant de résumer son intervention ce jour-là auprès de Pierre Cuny, le maire de la ville: «En résumé, je lui pose une simple question: qui sont les patrons à Thionville? Est-ce la mairie ou les promoteurs?»

Pourquoi la justice traîne-t-elle des pieds? Lionel Lieber Opposant à la municipalité thionvilloise

L'initiative de Yan Rutili, ce patron d'entreprise la comprend mais y voit un risque. «Je déteste toute forme d'injustice, dans un sens comme dans l'autre et quand on jette en pâture sur les réseaux sociaux des chefs d'entreprise, je ne parle pas de promoteur, qui n'ont strictement rien à voir à l'affaire, oui qui sont même exemplaires en termes de rigueur intellectuelle et de probité depuis 30-35 ans, cela n'apporte rien au combat. Et ça a même tendance à le desservir. Il faut faire la part des choses et éviter tout amalgame.»

Alors, que pense-t-il de la démarche, sur le fond, de Yan Rutili? «Bien sûr que je la comprends et ce d'autant plus que je suis le premier à ne pas comprendre ce qui se passe sur Thionville… Elle relève d'une volonté de se faire justice soi-même car la justice ne fait pas son boulot. Un peu comme le père dont la fille de 5 ans se fait agresser dans la rue et qui voit le type deux jours plus tard se promener tranquillement et le nargue…»

Le combat de Yan Rutili, mais aussi de René Hombourger, témoigne-t-il d’une certaine lenteur judiciaire? «Oui, c’est certain, elle ne va pas assez vite, acquiesce Lionel Bieder avant de s'interroger : «Pourquoi la justice traîne-t-elle des pieds? Peut-être parce que l'État lui-même, par ses représentants locaux, traîne des pieds. En tout cas, il ne m'ont pas l'air très curieux de savoir ce qui se passe sur Thionville...»

Une très grosse affaire qui va avoir de lourdes répercussions pendant longtemps et qui va impliquer beaucoup de monde… Marcel Gay Journaliste d'investigation

Lionel Bieder, qui voit une forme de «laxisme, de complaisance et de bienveillance» à l'égard de certains acteurs, estime que le problème se trouve justement là. «Lors de sa nomination, j'ai dit au préfet (NDLR: Laurent Touvet) que je voulais bien le rencontrer pour l'interpeller sur un certain nombre de dysfonctionnements qui se passent sur le secteur. Lui donner une version des faits, mais pour l'heure, il n'a pas encore jugé bon de me recevoir… Après, je peux concevoir qu'on n'ait pas le temps de recevoir les élus de la minorité ou qu'on préfère prendre sa paire de ciseaux et faire des inaugurations du matin au soir…»

Yan Rutili, dont le but, dit-il, est de «faire à nouveau battre le cœur de Thionville», et Lionel Bieder sont d'accord sur le diagnostic: «À Thionville, le problème ne date pas d’il y a cinq ans. Cela fait 35 ans que ça dure…» À ce jour, Yan Rutili fait l’objet de quatre plaintes. Le 3 juillet, à 9h30, il comparaîtra devant le tribunal de Thionville suite à la plainte de Véronique Schmit et Stéphane Noël pour «droit à l'image et atteinte à la vie privée».

De son côté, l’association A-C! Anticorruption a saisi le 12 avril dernier le Parquet national financier (PNF) pour escroquerie, abus de confiance et prise illégale d’intérêts, mais aussi le JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée) de Nancy.

De quoi faire dire à Marcel Gay qu'il s'agit là d'une «très grosse affaire qui va avoir de lourdes répercussions pendant longtemps et qui va impliquer beaucoup de monde…» À Thionville et ailleurs?

* Virgule a tenté de joindre Pierre Cuny en lui laissant un message. Pour l'heure, nous n'avons pas reçu sa réaction.