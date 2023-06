Toujours pas de signature française à l'accord-cadre sur le télétravail des frontaliers

Alors que les frontaliers belges et allemands pourront télétravailler davantage sans craindre un changement de régime de sécurité sociale à partir du 1er juillet, les travailleurs français sont, eux, toujours dans le flou.

Les dérogations, c'est bientôt terminé. Suspendu pendant la pandémie de covid-19, le seuil social s'appliquant au télétravail des frontaliers va de nouveau s'appliquer à partir du 1er juillet. Mais avec une certaine évolution. Anciennement fixé à 25% du temps de travail total, soit un peu plus d'un jour par semaine, cette limite évolue pour atteindre 49%, en vertu d'un accord-cadre proposé par l'Union européenne.

Lire aussi :La déclaration du télétravail des frontaliers évolue

Concrètement, les frontaliers concernés vont pouvoir télétravailler davantage sans craindre un changement de régime de sécurité sociale de l'État de leur employeur vers l'État de leur résidence. Si le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne ont déjà apposé leur signature à ce nouveau document européen, la France, elle, tarde à joindre le mouvement.

Un point qui «pose problème»

Une situation qui a poussé la députée alsacienne Stéphanie Kochert (Horizon) à interpeler le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur le sujet lors de la séance de questions au gouvernement du mardi 27 juin. «Le télétravail, qui a permis de maintenir l'activité économique et de sécuriser des emplois, s'est imposé aujourd'hui comme une réalité de l'organisation du travail. Cette évolution s'est révélée bénéfique pour nos concitoyens frontaliers: diminution de l'empreinte carbone par un usage moins fréquent des transports, meilleure qualité de vie», a tenu à rappeler l'élue. Elle souligne ensuite qu'un retour à la règle des 25% «pourrait être perçu comme une inégalité de traitement entre les citoyens européens», certains pays ayant déjà avalisé le nouveau seuil.

Lire aussi :Les frontaliers vont pouvoir travailler davantage de jours à domicile dès juillet

«Face à l'inquiétude de nos concitoyens, quelle réponse pouvons-nous leur apporter?», interroge Stéphanie Kochert. La réponse du ministre ne s'est pas fait attendre. Après un rappel des règles qui s'appliquent actuellement aux travailleurs frontaliers, Olivier Dussopt fait savoir qu'un point particulier est responsable du blocage de la signature française de cet accord-cadre.

«Nous regardons avec madame la Première ministre quelles sont les conséquences exactes de cet accord multilatéral. Il y a un point qui nous pose, à ce stade, des difficultés: c'est le fait que le régime de l'assurance chômage, et notamment la bascule des droits, n'ait pas été intégré dans l'accord multilatéral», explique le membre du gouvernement. Un point qui, selon l'homme d'Etat, est «d'autant plus problématique» qu'une période de révision du règlement européen 883, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a été ouverte par le conseil européen des ministres du Travail et des Affaires sociales.

Alors que le 1er juillet approche à grands pas, les frontaliers français peuvent-ils encore espérer pouvoir profiter des mêmes règles que leurs voisins belges et allemands? Le ministre a souligné sa volonté, et celle de la Première ministre, «de pouvoir à la fois tenir véritablement compte des conséquences de l'accord et de son appréciation, mais aussi donner une solution à nos compatriotes travailleurs frontaliers». Olivier Dussopt conclut sa déclaration par une promesse: «Dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, nous saurons trancher cela en écho à la révision du règlement 883», sans préciser dans quel sens interviendra la décision.