Trois personnes du rassemblement Vie et Lumière évacuées

Plus de 20.000 personnes étaient présentes pour le début des cérémonies religieuses sur la base aérienne de Grostenquin

La communauté Vie et Lumière est forte de 10.000 membres à travers l'Hexagone. © PHOTO: AFP

Elle avait ouvert ses portes une semaine plus tôt que prévu, face à l'affluence. La base aérienne de Grostenquin, en Moselle, a été désignée comme le lieu du rassemblement évangéliste annuel de la communauté Vie et Lumière. Ce dernier a débuté ce dimanche et se poursuivra jusqu'au 10 septembre.

Dimanche en fin de soirée, la préfecture de la Moselle a fait le point dans un communiqué sur la fréquentation du site. Les autorités ont dénombré 4.454 caravanes et 189 camping-cars, soit 4.643 véhicules au total. Ce qui représente une hausse de 64 véhicules par rapport au samedi, «inférieure à ce qui était attendu un dimanche, jour habituel de déplacement des gens du voyage», fait savoir la préfecture.

Sur place, 398 gendarmes, appuyés par un détachement de motards CRS, mais également 13 pompiers et des équipes de protection de l'environnement, étaient engagés ce dimanche.



Les pompiers sont intervenus pour trois évacuations de personnes, sans urgence vitale, fait savoir la préfecture dans un communiqué.

Des réunions avec les élus

Sur l'ancienne base aérienne de Grostenquin, la consommation d'eau fait l'objet d'un suivi attentif, et elle n'a pas posé de difficultés ce week-end, note la préfecture. À noter que 30.000 à 40.000 pèlerins de cette communauté qui compte 100.000 membres sont attendus durant ce rassemblement annuel.

De leur côté, les élus locaux restent vigilants, et sont en contact avec la préfecture lors de réunions permettant aux services de l'État de présenter leurs actions. Les élus ont notamment fait part aux autorités de plusieurs observations portant sur le ramassage des déchets et des déjections, ainsi que sur le contrôle des démarchages à domicile. Dimanche, la préfecture a fait savoir que les «signalements pour démarchage agressif sont en baisse».