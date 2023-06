Un long week-end riche en activités au Luxembourg et en Grande Région

Au Luxembourg

• Qui dit Fête nationale dit fête des enfants. Ce vendredi 23 juin, c'est par exemple le cas dans la capitale, au parc municipal sur la Kinnekswiss, avec la "Spillfest": plus d'une centaine de jeux et ateliers gratuits sont proposés. Rendez-vous également de 11h à 18h au parc du Brill de Mondorf-les-Bains pour la "Kannerfest", sur le même principe.

• A Remich, le Street Food Festival s'installe pour trois jours sur l'esplanade le long de la Moselle. De vendredi à dimanche, à partir de midi et jusqu'à 22h (20h dimanche), il sera possible de déguster des spécialités culinaires du monde entier.

• Ce long week-end sera aussi rythmé par la musique au Grand-Duché. On vous a déjà parlé du City Sounds qui se poursuit ce vendredi au Glacis, avec une série de concerts gratuits. Toujours dans la capitale, le festival Siren's Call prend le relais ce samedi à l'abbaye de Neimënster, avec Phoenix en tête d'affiche. Les billets sont en vente ici.

Lire aussi :La Ville de Luxembourg célèbre l'anniversaire du Grand-Duc avec un programme chargé

En France

• A Metz, c'est le premier week-end du festival Constellations, avec notamment le mapping video sur la cathédrale Saint-Etienne vendredi et samedi à partir de 22h. Ce festival propose aussi un parcours à travers la ville. Le programme complet est disponible ici.

• Toujours à Metz, la deuxième édition des Livres au Palais se déroule ce samedi 24 juin, de 13h à 19h, au Palais du Gouverneur militaire, à deux pas de la Porte Serpenoise. Quarante auteurs de littérature et d'histoire militaires seront présents, l'entrée est libre.

• A l'Arche de Villerupt, ce samedi est dédié aux vélos, avec des parcours d'initiation pour les plus petits, des tours en draisienne, des balades pour les plus grands ou encore un atelier de réparation. L'entrée est libre, à partir de 10h.

• Activités de loisirs et sportives toujours, sur la place Robert-Schuman de Hettange-Grande, avec la fête du sport proposée ce samedi de 10h à 18h par la communauté de communes de Cattenom et environs. De nombreux ateliers sont programmés, et il y aura notamment un parcours ninja et du billard-golf.

• A Thionville, la saison de Rive en fête est lancée sur les berges de la Moselle. Tout l'été, des concerts, des animations et des activités pour les plus jeunes sont proposées, et il y a également de quoi se désaltérer et se restaurer. À noter également que, ce vendredi 23 juin, à l'occasion de la Fête nationale luxembourgeoise, la Maison du Luxembourg organise une journée portes ouvertes.

En Belgique et en Allemagne

• Ce week-end est synonyme de Fête de la musique dans la province de Luxembourg. Rendez-vous notamment au parc Mathelin de Messancy ce samedi dès 15h, sur la Grand Place d'Arlon à partir de 18h ou encore dans le village d'Izel dimanche à partir de midi.

• De l'autre côté du Grand-Duché du Luxembourg, à Trèves, l'Altstadtfest devrait attirer beaucoup de monde vendredi, samedi et dimanche. En plus des nombreux stands et nombreuses buvettes, des concerts sont programmés sur plusieurs scènes en vieille ville.

• Du rock vendredi, de l'électro samedi: c'est le menu à Wadern, en Sarre. Le Nikki's Castle Rock s'y déroule ce 23 juin, et le Rave Festival ce 24 juin. Le tout dans un cadre pour le moins original: les ruines du château de Dagstuhl.