Un week-end en musique à Wiltz, Differdange, Thionville et Bertrix

Au Luxembourg

• La Luxembourg Pride Street Fest a lieu samedi et dimanche dans la capitale. La marche pour l’égalité s’élancera samedi à 12h30 du parking Aloyse-Meyer. Tout au long du week-end, de nombreuses animations gratuites sont programmées, notamment des concerts sur la scène du Knuedler.

• Le site de l’ancien abattoir de Hollerich se transforme en temple des sports urbains durant tout le week-end, avec des démonstrations et des ateliers d’initiation au skate, au BMX ou au Parkour. C’est gratuit, pour tous les âges, mais il est demandé d’apporter son propre matériel de protection et de porter des vêtements et chaussures adaptés.

• Le week-end sera également musical au Luxembourg, avec le Festival de Wiltz et le Blues Express de Differdange. A Wiltz, l’harmonie locale accompagnera sur scène la chanteuse Marly Marques ce samedi à 20h. L’entrée est gratuite mais la réservation obligatoire. Toujours ce samedi, à Differdange, différents groupes de blues rythmeront la soirée à Lasauvage et au Fond-de-Gras. Là encore, c’est gratuit.

En France

• De Differdange, on prend la direction de Thionville, et du blues on passe au jazz, avec la dernière journée du festival Jazz Pote ce samedi. Deux concerts sont programmés en soirée. Celui de Dom Gatto duo est gratuit. Celui de Nefertiti puis Thomas de Pourquery & Supersonic au Théâtre de Thionville est à 29,90 euros.

• Juste à côté de Thionville, à Yutz, se tient ce week-end le premier championnat de France Parkour, cette discipline venue de la rue qui consiste à se déplacer en franchissant différents obstacles, en combinant vitesse et fluidité. Cela se passe au gymnase Jean-Mermoz.

• A Metz et dans ses environs, le festival itinérant des arts de la rue Hop Hop Hop a démarré. Ce samedi, il fait étape dans les villages de Coin-sur-Seille et Coin-les-Cuvry. Dimanche, rendez-vous à Noiseville, Nouilly, Vany et Saint-Julien. Tous les spectacles sont gratuits.

• Programme rock ce samedi dans la cité des émaux. Mudweiser est à l’affiche des Nuits de Longwy devant la Porte de France à 21h. Le Lemmy’s Bar, quant à lui, organise la deuxième édition de son festival dès 19h, avec plusieurs groupes au cours de la soirée. Dans les deux cas, les concerts sont gratuits.

En Belgique

• Entamé vendredi, le Baudet’stival de Bertrix se poursuit ce week-end. Gims & Dadju ainsi que Naps sont à l’affiche ce samedi, Matt Pokora et Amir le sont dimanche. Les places sont en vente ici.

• Le 34e festival interculturel du conte se déroule ce week-end à Chiny. Au programme : un multitude d’ateliers et de spectacles en plein air ou en salle. Le détail ainsi les billets d’entrée sont disponibles sur le site du festival.

• Le fantôme de Berthe, fille du comte de la Roche-en-Ardenne au Xe siècle, fera sa première apparition le long du château féodal. La première du spectacle estival, gratuit, a lieu ce samedi à 22h. Puis Berthe sera visible tous les soirs à la même heure, sauf en cas de mauvais temps, jusqu’au 19 août.

• D’un château fort à l’autre, direction Bouillon. Le marché artisanal et gourmand se déroule samedi et dimanche au pied de la forteresse, des animations sont prévues pour les enfants et une ambiance musicale sera assurée. L'occasion aussi de profiter, en soirée, du spectacle L'Odyssée de Lumière.

En Allemagne

• Des Ardennes belges, on prend la direction de la Sarre mais on reste dans le monde médiéval. Une fête du Moyen Age va animer durant deux jours les ruines du château de Teufelsburg-Felsberg, entre Merzig et Sarrelouis, avec un marché, un campement et des spectacles.

• Le festival international de jazz «Fill in» se déroule à Sarrebruck ce week-end. Anne Paceo et Michel Meis quartet sont à l’affiche samedi, Léon Phal dimanche. Les billets sont en vente ici.

• Trèves va en voir de toutes les couleurs avec le Holi Festival of Colours. La manifestation se déroule ce samedi, de midi à 21h, au parc des expositions. Des DJ seront là pour mettre l’ambiance. Les tickets (à partir de 22 euros) sont en vente ici.