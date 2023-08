Une année placée sous le signe de la qualité pour les mirabelles de Lorraine

Share this with email

«Un fruit plaisir.» Si l'on se réfère à la définition de la mirabelle donnée par Quentin Hoffmann, président de l'association des Mirabelles de Lorraine, les amateurs de ces petites prunes jaunes devraient prendre beaucoup de plaisir à déguster celles de cette année. Tout juste débutée, la récolte du cru 2023 s'annonce qualitative, même si la quantité sera un peu moins au rendez-vous.

«Nous pensons récolter 5.000 tonnes, donc il s'agira d'une récolte située dans la moyenne basse de ce que l'on fait habituellement, soit 6.500 à 7.000 tonnes. Mais cette baisse de quantité sera compensée par la qualité», détaille le président de l'association qui regroupe environ 200 producteurs.

Les vergers ont commencé à être vidés de leurs fruits au tout début du mois d'août, conformément au cahier des charges de l'Indication géographique protégée (IGP) à laquelle est soumise la mirabelle de Lorraine. Celle-ci impose une récolte de fruits mûrs. «Cela correspond à une mirabelle de minimum 22mm de calibre, d'une belle couleur jaune, et bien sucrée», explique le producteur.

Un début de récolte compliqué

Et cette année, les mirabelles s'annoncent «particulièrement sucrées et très charnues». Des qualités que les fruits doivent à la météo qui a été parfaite pour la croissance des petites prunes jaunes. «On a eu un printemps pluvieux et un début d'été ensoleillé, qui sont deux facteurs idéaux pour les mirabelles», poursuit Quentin Hoffmann.

C'est une tradition encore ancrée pour les étudiants de venir faire les mirabelles sur les vergers. Quentin Hoffmann Président de l'association des Mirabelles de Lorraine

Débutée sous la pluie, dans des «conditions un peu compliquées», la récolte se poursuit sous le soleil, qui la rend «plus agréable». Elle devrait durer jusqu'à la fin du mois d'août, et donc s'étaler sur trois semaines à un mois. «Elle risque d'être un peu plus courte que l'an dernier, durant lequel nous avons eu des conditions particulièrement sèches.»

Pour récolter et conditionner ces 5.000 tonnes de fruits, le recrutement de 1.200 saisonniers a été nécessaire. Si l'organisation de journées portes ouvertes par l'association Mirabelles de Lorraine a favorisé le bon déroulement de ce recrutement, la date de démarrage de la récolte a également joué. «C'est une tradition encore ancrée pour les étudiants de venir faire les mirabelles sur les vergers. Une récolte précoce est donc idéale, car les jeunes sont encore en vacances», souligne le producteur qui précise que «les équipes sont complètes étant donné que nous sommes en plein cœur de la récolte».

Pas d'inquiétude pour les ventes

Au sein de la filière, les jeunes font également la part belle. «Beaucoup s'installent et reprennent les vergers de leurs parents», fait savoir le président de l'association, qui gère l'IGP depuis 1996. La filière se porte donc très bien, selon ses dires, en s'étendant et se rajeunissant grâce au replantage des vergers. «Grâce à ces jeunes arbres et ces jeunes producteurs, on est confiant pour l'avenir.»

C'est une consommation plaisir, deux fois sur trois, la barquette de mirabelles n'a même pas le temps de faire tout le trajet et elle arrive vide à la maison. Quentin Hoffmann Président de l'association des Mirabelles de Lorraine

Confiant, Quentin Hoffmann l'est aussi concernant l'attrait des consommateurs pour les petites prunes jaunes. Alors que différents producteurs de fruits et légumes frais français ont fait état d'un effondrement de leurs ventes en raison du mauvais temps, cette situation n'inquiète pas le producteur de mirabelles.

«La mirabelle de Lorraine ne figure jamais sur les listes de courses. On a coutume de dire que c'est un bonbon au rayon fruits et légumes. On passe devant, et on se dit qu'on va le prendre», argumente le producteur. «C'est une consommation plaisir, deux fois sur trois, la barquette de mirabelles n'a même pas le temps de faire tout le trajet et elle arrive vide à la maison.»

Au niveau des prix, les consommateurs ne devraient pas avoir de mauvaises surprises cette année. Avec un volume sensiblement similaire à celui de l'an dernier, les prix seront légèrement plus hauts, dans le but d'augmenter les salaires des producteurs et des saisonniers. «Il faut que tout le monde gagne sa vie convenablement, mais comme les quantités sont comparables à celles de l'année dernière, nous n'irons pas au-delà de cette augmentation.»