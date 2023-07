Une ligne de bus touristique va relier Bouillon à Orval

Share this with email

La vallée de la Semois, c'est un peu l'équivalent du poumon vert de l'Ardenne. Une région magnifique et propice à la découverte des richesses naturelles et culturelles du Luxembourg belge. Et l'initiative mise en place par le TEC, l’opérateur de transport de Wallonie, visant à faire découvrir, de manière durable, cette région risque de trouver un certain écho au Grand-Duché, auprès des potentiels touristes d'un jour. En effet, dès le 8 juillet prochain et jusqu'au 27 août, une ligne de bus éVasion, la première du genre en Wallonie, va relier Bouillon à Orval, deux hauts lieux touristiques de la province.

L'idée, c'est que cette première ligne éVasion va faire le lien entre les attractions touristiques majeures de la région et sillonner la région et ce, à raison de quatre allers-retours par jour pour 3€ par ticket et par personne. Le TEC annonce un tracé de 63,5 kilomètres avec un total de 55 arrêts. Parmi ceux-ci, on retrouvera notamment un arrêt à l'abbaye d’Orval ainsi qu'au classique château de Bouillon, aux différentes zones de baignade proposées dans la région, aux spots de descente en kayak ou encore à proximité de différentes pistes cyclables. Bref, de quoi passer une journée bien remplie.

L’idée de cette ligne est venue suite à une étude de fréquentation réalisée en 2015. Celle-ci a révélé la synergie entre les attractions touristiques de la région, en particulier entre Orval et Bouillon. Fort de ces constatations, le TEC a défini un parcours prioritaire le long de la vallée de la Semois, qui concentre la majorité des équipements touristiques, du patrimoine naturel et bâti d'intérêt. «Nous sommes fiers d’offrir une expérience unique aux visiteurs qui font le choix du transport en commun », explique Jean-Michel Soors, administrateur général du TEC.

Une nouvelle étape pour le TEC

Le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry estime quant à lui que l'inauguration de la première ligne de bus touristique marque une nouvelle étape dans l'élargissement de l’offre de transport du TEC. «Aux côtés de l’offre Express dédiée aux déplacements domicile-travail, l’offre éVasion propose à présent aux voyageurs une option pratique, confortable et respectueuse de l'environnement pour explorer notre patrimoine. Nous ouvrons ainsi de nouvelles voies vers un tourisme durable dans notre région», ajoute Philippe Henry, ministre du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures.

Plus d'informations sur cette nouvelle ligne sur le site officiel du TEC.