«Une véritable organisation qui part de François Grosdidier»

Antoine Fonte (75 ans) vient d'adresser une lettre ouverte à plus de 850 élus de l'Eurométropole de Metz suite aux révélations faites par le média Streetpress faisant état des relations obscures entre l'actuel maire de Metz et le Maroc.

Une lettre ouverte en forme de coup de gueule. Dans son courriel, adressé lundi 19 juin, Antoine Fonte interpelle près de 850 élus suite à l’enquête fouillée de nos confrères de Streetpress, parue le 12 juin, intitulée «François Grosdidier, le maire de Metz sous influence du royaume du Maroc». Dans cet article, il y est question de la proximité de trois hommes, François Grosdidier, Adil Belgaïd et Hugues Cognon. Pour Virgule, le secrétaire de la section Jean-Moulin du Parti socialiste accepte d’expliquer les motivations qui l’ont poussé à adresser ce courrier à tous les élus des 46 communes de l'Eurométropole.

Pourquoi avez-vous décidé d’envoyer ce courrier ? Pour mettre au jour ce que fait ce monsieur Grosdidier, il y a besoin de mettre les points sur les «i», sinon ça ne bouge pas. Et ma seule motivation est la suivante : nettoyer les écuries d'Augias.

On vous sent exaspéré... En ville, et depuis bien longtemps, beaucoup de choses circulent. Je n'ai absolument rien contre Belgaïd. En revanche, celui que je vise, c'est François Grosdidier et son conflit d'intérêt, permanent et évident, avec Hugues Cognon, gérant de Blue Habitat (Metz) et fondateur/gérant d'Oasis Blue Dakhla, associé avec Adil Belgaïd. Ce dernier étant par ailleurs associé à la famille Grosdidier dans Maroc Voiles à Dakhla également. Engagé comme directeur des sports à la ville de Woippy quand celle-ci était dirigée par Grosdidier, cet ancien judoka n'avait aucune référence pour un tel poste. D'ailleurs, en 2016, la Chambre régionale des comptes avait estimé qu'il s'agissait d'un emploi illégal pour cumul d'emplois et de revenus. Désormais, il est au cabinet du maire de Metz, que fait-il là ?

Ce que j'ai mis au jour, c'est tout le système (...) Un système organisé, qui a commencé à Woippy et se poursuit à Metz

Existe-t-il un contentieux entre vous et François Grosdidier ? Non. J'ai 75 ans, je suis à la retraite, j'ai du temps et je fouille... Ça fait longtemps que monsieur Grosdidier est empêtré dans des affaires. Comme d'habitude, et depuis 20 ans, il clame partout être persécuté. Alors, bêtement, je me suis demandé pourquoi on emmerdait ce type depuis 20 ans... Je le connais bien puisque j'ai siégé avec lui de 2008 à 2014 à la Métropole. Nous étions assis côte à côte. Donc, ce n'est pas un inconnu. Par le passé, certains avaient lâché des bribes d'information, mais ce n'était jamais allé plus loin. Normal car il n'y avait pas le lien.

Quel est ce lien ? Le lien est une véritable organisation qui part de Grosdidier, avec une série de sociétés en France situées en Charente, dans les Deux-Sèvres, dans les Yvelines et, de l'autre côté, des affaires avec Adil Belgaïd. Ce que j'ai mis au jour, c'est tout le système. Ce n'est pas uniquement l'emploi de sa femme, le financement d'un journal (NDLR : Le Courrier Messin), etc.

À 75 ans, vous êtes secrétaire de la section Jean-Moulin du Parti socialiste. Pourquoi vous être lancé dans cette affaire ? Peut-être parce que je suis un peu cintré (rires)

Cela demande un certain courage... Dans un premier courrier, j'avais rédigé un paragraphe où je posais cette question : qu'est-ce que la délinquance en col blanc et pourquoi tout le monde se défile dès que l'on en parle ?

À la fédération du Parti socialiste, on m'a envoyé paître. On m'a dit: "tu te débrouilles tout seul, ce n'est pas notre affaire"

Alors, vous avez une réponse ? La gêne et l'omerta. On sait mais on ne parle pas. Après, il y a aussi tout un jeu du «je te tiens, tu me tiens par la barbichette», parfois même pour des conneries... Il y a peut-être une gêne de passer pour une «balance». J'estime simplement qu'avoir un minimum d'éthique, ça fait partie de la politique. Je ne parle pas du fait d'aller faire une partie de golf ou de se faire payer le restaurant. Ça, j'en ai rien à faire. Le souci est que nous sommes face à un système qui dure depuis vingt ans et coûte de l'argent, beaucoup d'argent au contribuable. Un système organisé, qui a commencé à Woippy et se poursuit à Metz.

Quelle a été la réaction de ceux à qui vous avez confié votre intention de prendre publiquement la parole ? Quand j'ai présenté ça à la fédération du Parti socialiste, on m'a envoyé paître. On m'a dit: «tu te débrouilles tout seul, ce n'est pas notre affaire». J'ai réuni tous les partis de gauche à Metz, je leur dis que je souhaitais faire une conférence de presse, ils m'ont tous dit non. «On récupérera les articles...» Bref, courage fuyons...

Comment l'expliquez-vous ? La peur. Un jour, Grosdidier a dit à quelqu'un que je connais : «s'il continue comme ça, je porte plainte contre Fonte.»

Il existe donc un contentieux ? En octobre dernier, j'ai sorti un tract en 10.000 exemplaires, quelques semaines après qu'il est parti au Maroc pour signer une convention de collaboration avec deux villes du Sahara occidental, Laâyoune et Dakhla. Deux villes où Adil Belgaïd et Hugues Cognon réalisent de belles opérations immobilières. Il faut savoir que le Maroc a annexé le Sahara occidental et fait, à marche forcée, du développement économique, immobilier, etc. Rien qu'à Laâyoun, le Maroc a investi plus de 200 millions de dollars.

Dans son enquête, Streetpress révèle qu'Adil Belgaïd collabore avec la Direction Générale des Études et de la Documentation (DGED), soit le service de renseignement extérieur et de contre-espionnage du Maroc... Oui. Il est dans les petits papiers du roi. Dans un mail, il s'adresse au ministre du Tourisme pour que celui-ci lui débloque les opérations à Dakhla avec Hugues Cognon. Pourquoi Laâyoune et Dakhla ?

Quand avez-vous découvert qu'Adil Belgaïd collaborait avec la DGED ? Disons que depuis 2015, des rumeurs circulaient à ce sujet... Mais bon, rien de probant n'était jamais sorti. Mais, un jour, j'ai tapé son nom sur Google et suis tombé sur un site concernant les Maroc Leaks. J'ai tapé son nom et je suis tombé sur toutes les affaires d'Adil Belgaïd et, notamment, des échanges de mails avec le chef de cabinet du directeur du service de renseignement extérieur du Maroc (NDLR : dans un courriel, Mourad El Ghoul alias Karim Karimi, le félicite d'ailleurs pour son «patriotisme infaillible»). Il demandait de l'argent pour financer ses salles de sport, situées en France et au Maroc (NDLR : à Paris, Montrouge et Rabat), des appartements, mais aussi pour rembourser son ami le sénateur- maire ou pour gonfler ses revenus à la mairie, etc.

Est-ce que ça bougera ou non ? On verra bien. Si les élus ne font rien, chacun prendra ses responsabilités.

Mais en échange de quel service? En échange d'un travail de lobbying en France pour contrer tous ceux qui veulent l'indépendance réclamée par le Front Polisario ou les Sahraouis (NDLR : des documents que Virgule a pu consulter attestent de cette activité). Grosdidier a d'ailleurs pris la parole au Palais Bourbon pour empêcher la tenue de l'une ou l'autre conférence sur le Sahara occidental. Il avait adressé un courrier dans ce sens à Jean-Pierre Masseret (Ndlr : président du conseil régional de Lorraine de 2004 à 2015 et conseiller régional du Grand Est de 2016 à 2021).

Une plainte a-t-elle été officiellement déposée ? Le 20 mars, j'ai officiellement déposé un signalement au Parquet national financier (PNF).

Qu'attendez-vous de cette lettre adressée aux élus de l'Eurométrople de Metz ? L'enquête de Streetpress a suscité beaucoup d'interrogations chez les citoyens, mais pour les élus, ce n'est pas suffisant. Il faut remonter à la genèse.

Quelle est donc cette genèse ? L'aspect "espion" d'Adil Belgaïd est très intéressant, mais moi je relie ça aux affaires immobilières des uns et des autres. Aux mails et documents qui apportent la preuve de ce que j'avance. Après, est-ce que ça bougera ou non ? On verra bien. Si les élus ne font rien, chacun prendra ses responsabilités.

Peut-on en déduire qu'il existe un fort soupçon de favoritisme ? Sur Metz, cela se peut. Sur certaines opérations...

On a compris qu'il y avait des affaires immobilières réalisées au Maroc et en France. Mais qu'en est-il sur Metz ? Il y a tout un argumentaire juridique réalisé avec mes avocats qui démontre qu'à Woippy, Hugues Cognon a trusté plus de 70% du foncier communal pour les opérations de promotion immobilière. Peut-on en déduire qu'il existe un fort soupçon de favoritisme ? Sur Metz, cela se peut. Sur certaines opérations...

Avez-vous des preuves que François Grosdidier ait perçu de l'argent de la part du Maroc ? Non, sur ça, je n'ai aucune preuve. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait touché de l'argent du gouvernement marocain. En revanche, il a profité des positions d'Adil Belgaïd au Maroc pour faire fructifier ses affaires dans ce pays. Après, il y a tout de même un ensemble d'indices qui semble indiquer des mouvements financiers. Mais le mieux à même de faire le jour là-dessus, c'est le PNF. Grâce à une commission rogatoire, il peut saisir la justice marocaine et demander les comptes bancaires de X ou Y. Mais, pour l'instant, il n'en est pas encore là. De mon côté, je ne fais qu'apporter un faisceau de présomption d'indices et de faits qui indiquent qu'entre François Grosdidier, Adil Belgaïd et Hugues Cognon, il existe des liens très forts, pouvant être illégaux. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de votre cabinet, qui est associé dans l'une de vos sociétés, tout en l'étant dans une société immobilière qui touche des marchés en France. Il existe une prise illégale d'intérêt manifeste.

Avez-vous reçu des menaces ou avez-vous fait l'objet d'intimidations ? Pas encore... Bon, je suis sain de corps et d'esprit. Et si demain, il venait à m'arriver quelque chose, ce ne serait pas fortuit...