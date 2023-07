Week-end musical à la Kinnekswiss et à Neumünster, médiéval à Rodemack

Notre sélection de sorties au Luxembourg et en Grande Région ce week-end des 1er et 2 juillet.

Au Luxembourg

• Dans la capitale, la Kinnekswiss se transforme en grande scène musicale en plein air ce week-end, à l'occasion de l'événement gratuit "Kinnekswiss loves". Ce samedi à 21h, l'Orchestre philharmonique du Luxembourg proposera "Rhapsodies on the Kinnekswiss". Dimanche, rendez-vous de 11h à 17h pour écouter divers ensembles du conservatoire de la Ville de Luxembourg, avant le concert de clôture "Dicksiana" à 19h30.

• L'Asteroid Day Festival a lieu encore aujourd'hui au Tramsschapp, toujours dans la capitale. Tout un programme a été élaboré pour avoir la tête dans les étoiles, et les finalistes du concours Astronaut for a Day seront annoncés à 14h.

• A l'abbaye de Neumünster se déroule, samedi et dimanche, la troisième édition du Big Bang Festival, soit une grande aire de jeux musicale pour les enfants à partir de 5 ans, avec une multitude d'ateliers et de démonstrations. Le site est accessible au prix de 15 euros pour le tarif normal, 9 euros pour le tarif réduit et 1,50 euro pour les gens qui bénéficient du Kulturpass.

• A Belval a lieu, ce week-end, la fête des hauts-fourneaux. Soit des concerts et des animations pour petits et grands, par exemple la tyrolienne de 60 mètres entre les hauts-fourneaux A et B (payant). La visite du patrimoine industriel est quant à elle gratuite. Le programme complet est à retrouver ici.

• A Differdange se tient, samedi et dimanche au Hall O, la convention tattoo "'Differdink". L'entrée est gratuite, plus d'une cinquantaine d'artistes seront présents, un concours est prévu et il y aura un stand de piercing.

En France

• Entamées vendredi, les Nuits celtiques se poursuivent ce samedi 1er juillet à partir de 19h au château de Malbrouck, avec les prestations de différents groupes sur trois scènes. Tarifs: 20 euros en plein tarif, 10 euros en tarif réduit et gratuit pour les moins de 6 ans.

• Non loin de là, à Rodemack, la cité médiévale est en fête samedi et dimanche. Le vieux bourg fortifié se métamorphose en village du Moyen Âge, avec des exposants, des animations et des spectacles durant les deux jours du festival. Les détails et les tarifs sont disponibles ici.

• En Moselle-Est, l'événement du week-end se déroule à Sarreguemines avec la 30e édition de la Saint-Paul. Un festival des arts de la rue qui rassemble de nombreuses compagnies - qui proposent des spectacles et déambulations - et des milliers de visiteurs.

• Les amateurs de performances sportives pourront prendre la direction de Metz, où le Grand Prix de triathlon se déroule samedi en fin d'après-midi et dimanche matin entre le plan d'eau et le stade Saint-Symphorien. Les meilleurs athlètes mondiaux sont présents.

En Belgique et en Allemagne

• Un grand marché vintage se tient samedi de 11h à 19h et dimanche de 10h à 17h au Hall polyvalent d'Arlon. Au menu: des vêtements, de la décoration, des articles originaux de créateurs, mais encore des jeux vidéos ou des disques. L'entrée est de 2 euros.

• A la frontière nord du Luxembourg, à Vielsalm, les Musicales salmiennes démarrent ce dimanche, avec le concert gratuit d'Aurel. A deux pas de Vielsalm, au domaine de Farnières, se déroule ce samedi le Fun Trophy, une course d'obstacles à effectuer entre amis ou en famille. Le départ est à 14h.

• A Trèves, le festival Sommer Pling! se tient ce samedi 1er juillet à partir de 17h30. Plusieurs groupes et artistes se succéderont sur la scène installée dans la cour intérieure de la Tuchfabrick (Tufa): du rock, du funk, du groove, du reggae sont au programme. Entrée: 20 euros, 15 euros en tarif réduit.

• Au lac de Losheim, en Sarre, a lieu ce samedi 1er juillet le concert "SR Klassik am See", avec la Deutsche Radio Philharmonie sur scène. Les dernières places sont en vente ici.