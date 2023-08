2024 sera l'année de tous les dangers pour les démocrates belges

Share this with email

Les élections belges se tiendront le 9 juin 2024, selon le mode désormais bien établi qui consiste à voter le même jour pour le fédéral, le régional/communautaire et les européennes. La formule a porté ses fruits. Elle permet en outre d'éviter une abstention massive lors du scrutin qui doit envoyer à Strasbourg les 21 eurodéputés dédiés au pays.

Plus que jamais, les partis démocratiques auront pour objectif de neutraliser l'extrême droite flamande en la tenant éloignée du pouvoir. Mais plus les années passent, plus il est difficile d'expliquer à la Flandre pourquoi le Vlaams Belang continue d’être considéré comme un pestiféré et mis à l'isolement par le cordon sanitaire, bien que largement plébiscité.

2024 s'annonce comme l'année de tous les dangers. Selon un récent sondage, le Vlaams Belang reste le premier parti au nord du pays. Il passe toutefois de 25% à 22,7% des intentions de vote. La N-VA de Bart De Wever, un parti nationaliste conservateur, le talonne, à 21,8%. En troisième place, on trouve les socialistes de Vooruit. Comme s'il fallait opposer d'urgence une alternative au Vlaams Belang, les communistes du PVDA dépassent pour la première fois les 10 % alors que l'Open VLD libéral de l'actuel premier ministre Alexander De Croo glane péniblement 8,3% des intentions de vote.

S'imposer face aux extrêmes

De l'autre côté de la frontière linguistique, les francophones se préparent à la bourrasque. Le PS, qui dispose en ce moment de 25,7% des intentions de vote, paraît pouvoir gagner le traditionnel bras de fer avec les libéraux du Mouvement réformateur. Les communistes du PTB occupent la troisième place. À Bruxelles, les libéraux précèdent les socialistes, les écologistes et les communistes.

En première analyse, les partis démocratiques semblent en mesure de s'imposer face aux extrêmes que représentent théoriquement les nationalistes durs du Vlaams Belang, grands pourfendeurs de l’actuelle Belgique, et les communistes. Mais la question de savoir que vaudra encore leur légitimité si l'abstention vient à croître à nouveau ne pourra être évitée.

Dans un tel contexte, les partis se mettent en ordre de bataille en vue du 9 juin prochain. Un élément central de ces préparatifs réside dans les appels à candidatures, une pratique quasi automatique au sein de tous les partis politiques. Il s'agit de mobiliser des candidats potentiels parmi les membres et les sympathisants, dans le but de constituer les listes électorales.

Ratisser large

Les partis ratissent donc large. Un aspect intéressant de cette démarche, note Le Soir, réside dans le concept d'«affiliation à plusieurs vitesses». Les partis politiques adoptent différentes approches pour attirer les futurs candidats, afin de s'adapter aux changements de perception de la politique et de l'engagement qu'elle implique. Certains d'entre eux accordent des affiliations plus légères, avec moins d'obligations et de droits, dans le but de faciliter la participation de sympathisants réticents à devenir formellement membres.

Reste que si les partis peinent parfois à recruter des candidats, la plupart ont des stratégies bien huilées pour garantir des listes électorales complètes et diversifiées.

Ce passage en revue rappelle que la démocratie belge est aussi une particratie. Il n'est point d'avenir politique pour celui ou celle qui ne passerait pas sous les fourches caudines d'un parti, avec ses objectifs, ses priorités, mais aussi ce népotisme qui fait la part belle aux «fils de». Les «filles de» sont en revanche beaucoup plus rares.