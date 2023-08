À Moscou, un drone s'abat sur un immeuble

Schueberfouer 2023 : Une célébration à cœur ouvert !

La plus grande fête de la région, la Schueberfouer, est de retour cette année avec plus d'enthousiasme et d'énergie que jamais. Cette fête, qui est une tradition annuelle depuis 1340, est un événement que tout le monde attend avec impatience. Et cette année, la célébration sera encore plus spéciale grâce au partenariat avec la FNCF. Fédération nationale des commerçants forains (affiliée à Luxembourg Confederation).