Accord sur les pensions

La coalition gouvernementale emmenée par le Premier ministre Alexander De Croo vient de conclure un accord sur la réforme des pensions, accord qui vise à rendre le système de retraite plus soutenable financièrement face au vieillissement de la population. Il comprend plusieurs mesures allant dans ce sens, conformément aux vœux répétés de la Commission européenne.

L'une des principales mesures concerne l'introduction d'un système de bonus progressif. Conçu pour soutenir le maintien à l'emploi des travailleurs âgés, il passe par des incitants financiers aux personnes qui choisissent de prolonger leur carrière. Le nouveau système offre au travailleur la possibilité de choisir entre des paiements réguliers ou un versement unique plus élevé s'il décide de travailler trois années supplémentaires après l'âge théorique de la retraite anticipée, soit 42 ans de carrière à 63 ans.

0,3% de la masse des pensions

L’accord s’annonce par ailleurs difficile à avaler pour les fonctionnaires, bien que le mécanisme de péréquation qui permet d'adapter leur pension au bien-être en plus de l'indexation soit maintenu. Ladite péréquation sera toutefois plafonnée à 0,3% de la masse des pensions des fonctionnaires, au nom de l’équité du traitement entre les retraités du secteur public et du secteur privé.

Les primes de pensions complémentaires du deuxième pilier, celles que l’employeur alimente pour l’employé parallèlement à la pension légale, sont également mises à contribution via une cotisation qui passera de 3% à 6% à partir du 1er janvier 2028. Ici, c’est l’égalité de traitement entre les pensions les plus élevées et les plus modestes qui est mise en exergue.

Le congé de naissance inclus

L'accord comprend également des mesures visant à améliorer la protection des travailleurs ayant des carrières plus courtes et plus hachées, en particulier les femmes actuellement pénalisées par des pensions moindres eu égard à leur parcours personnel. De nouvelles périodes assimilées à du travail seront prises en compte dans le calcul des retraites, notamment le congé de naissance, le congé d'adoption ou encore le congé d'écartement préventif du travail. Ces mesures reconnaissent les réalités de carrière différentes auxquelles sont confrontées les femmes et visent à réduire les inégalités de genre dans les pensions.

Comme on s’en doute, l’accord ne plaît guère aux syndicats du secteur public qui y voient la confirmation d'une menace déjà ancienne. En Belgique, à rang égal, le fonctionnaire gagne moins que dans le secteur privé, mais il est «récompensé» à terme par une retraite plus confortable. Ce système, qui garantissait jusqu'ici une évolution proportionnelle des pensions par rapport aux salaires des fonctionnaires en activité, est mis à mal. Les syndicats estiment que cela porte atteinte à la stabilité sociale des travailleurs du secteur public et demandent des garanties supplémentaires.

Du côté du patronat, les réactions sont mitigées. La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) salue certaines mesures symboliquement importantes, comme le bonus de pension et le plafonnement de la péréquation des pensions des fonctionnaires. Cependant, elle estime que des réformes structurelles plus importantes seront nécessaires à l'avenir pour garantir la viabilité à long terme du système de retraite face au vieillissement de la population. Le Voka, la branche flamande du patronat, considère que la réforme des pensions ne constitue qu'un petit pas et appelle à une évolution de l'âge de la retraite en fonction de l'espérance de vie (81,7 ans en 2022 pour la population totale)