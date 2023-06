Avis de tempête pour le gouvernement De Croo

Un «dur» du régime iranien en train de filmer en toute sérénité une manifestation d'opposants au régime des mollahs. C'était à Bruxelles, à la mi-juin. Abdolmotahar Mohammadkhani, actuellement responsable du service de communication et des affaires internationales de la municipalité de Téhéran, a notamment pris des images de la députée N-VA d'origine iranienne Darya Safai.

Lire aussi :Les Belges ne veulent plus d’Alexander De Croo

Il faisait partie de la délégation emmenée par le maire de Téhéran, l'ultra-conservateur Alireza Zakani, venue participer au Sommet urbain de Bruxelles, un événement international qui a regroupé des élus des villes de plus d'un million d'habitants. Zakani et sa suite ont reçu des visas pour se rendre en Belgique et s'y balader sans aucune contrainte.

Depuis une semaine, il n'est plus question que de l'«affaire des visas». Elle a déjà entraîné la démission d'un secrétaire d'État bruxellois, le socialiste Pascal Smet, l'homme qui a lancé l'invitation aux Iraniens. Et elle menace désormais la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib -car c'est elle qui porte la responsabilité politique finale de l'octroi des visas- mais aussi le Premier ministre Alexander De Croo qui a décidé tardivement de couvrir la cheffe de la diplomatie.

Éviter l'incident diplomatique

Qu'est-ce qui a bien pu piquer la ministre des Affaires étrangères, laquelle semble s'être assise sur sa propre circulaire? Il n'est pas simple de s'y retrouver dans l'embrouillamini des faits et des règlements qui masque les responsabilités des uns et des autres.

Officiellement, le cabinet de la ministre Lahbib s'est retrouvé dans l'impossibilité de refuser les visas à la délégation iranienne. Agir en sens contraire aurait provoqué un incident susceptible de brouiller à nouveau les relations entre Bruxelles et Téhéran dans un contexte déjà tendu. Refuser le visa aurait été vécu comme une «humiliation» par l'Iran alors que la Belgique entend maintenir les contacts établis durant les «longues, difficiles et pénibles» négociations pour obtenir la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele le 26 mai dernier, et de trois autres prisonniers européens dans les jours qui ont suivi.

Lire aussi :Échange d'otages: Vandecasteele libéré !

Mercredi, à la Chambre, Hadja Lahbib a affirmé que le gouvernement restait mobilisé pour Ahmadreza Djalali, un professeur irano-suédois de l'université bruxelloise VUB, condamné à mort en Iran en 2017 pour espionnage, et que la Belgique ne désespère pas de faire libérer. «Cela implique de ne pas rompre les canaux de communication», a poursuivi la ministre des Affaires étrangères. «On veut poursuivre les pourparlers pour les autres, par exemple pour Djajali. Il existe une chance, aussi ténue soit-elle. Déclarer une guerre diplomatique avec l'Iran ne servirait à rien», avait précédemment dit Alexander De Croo.

Si les motifs paraissent nobles, l'enchaînement des circonstances pose question. Il esquisse en effet le portrait d'une Belgique prête à renoncer à ses principes au nom de la realpolitik. La libération d'Olivier Vandecasteele, il faut le rappeler, n'avait pu avoir lieu qu'en échange de celle du terroriste iranien Assadolah Assadi qui croupissait à la prison de Bruges.

Ce qui est le plus grave, c'est que vous avez donné carte blanche à des barbouzes du régime iranien pour faire leur sale boulot en Belgique. Malik Ben Achour Député socialiste

En bonne logique, estiment les commentateurs, la ministre des Affaires étrangères devrait sauter. Mais la protection tardive que lui a accordée le Premier ministre envoie un signal clair aux partis de la majorité: si l'ex-journaliste de la RTBF devenue la coqueluche du Mouvement réformateur (libéral francophone, au pouvoir) s'en va, c'est tout le gouvernement qui risque de tomber.

Une crise importante

L'opposition est aux taquets. Mais, en commission de la Chambre, les charges les plus dures sont pourtant venues de l'aile gauche du gouvernement. «En quoi le refus d'un visa serait plus humiliant que le refus d'une invitation?» a demandé Samuel Cogalati (Ecolo-Groen), reprochant à la ministre des Affaires étrangères de ne pas avoir dit la vérité. «Ce qui est le plus grave, c'est que vous avez donné carte blanche à des barbouzes du régime iranien pour faire leur sale boulot en Belgique. Il y a une conclusion qui s'impose: des gens ici et en Iran sont aujourd'hui plus en danger depuis le 8 juin», date à laquelle les visas ont été délivrés à la délégation iranienne, a accusé le socialiste Malik Ben Achour.

Lire aussi :Alexander De Croo règle ses comptes

L'affaire est loin d'être terminée. Elle constitue sans doute la plus importante crise que le gouvernement De Croo ait eu à traverser depuis sa formation, en octobre 2020. Les prochains jours seront déterminants pour sa survie.