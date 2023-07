Baccalauréat : nombre d'admissions en baisse

Les premiers chiffres officiels sont tombés et ils ne sont pas très bons. Certains parlent d'une trop grande sélectivité. Vraiment ?

Combien de candidats auront-ils finalement leur précieux sésame à l'issue de ce baccalauréat 2023 ? Pour l'heure, les premières estimations à l'issue des principales épreuves, font état d'un recul par rapport aux années précédentes.

Ce mardi, le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, évoque un «léger recul» qui témoigne selon lui d'un regain de «sélectivité». «On est à 84,9% d'admis au bac toutes séries confondues, contre 86,1% l'année dernière: c'est donc un léger tassement», a déclaré M. Ndiaye chez nos confrères de RTL, soulignant toutefois que ce chiffre augmenterait un peu avec les épreuves de rattrapage.

En baisse dans toutes les filières

Au total, 603.600 candidats sont reçus avant le rattrapage, soit 1.300 de plus qu'en juin 2022, a précisé le ministère dans un communiqué. Ils sont 47.200 à ne pas avoir eu leur bac (6,6 %), soit 0,3 point de plus qu'en juin 2022, et 59.800 à devoir se présenter au rattrapage à partir de mercredi, soit 8,5% des candidats présents à l'examen. La proportion des candidats passant le rattrapage est en hausse d’un point, précise le ministère.

Pour le seul bac général, le taux d'admis est de 90,8%, en baisse de 0,9 point par rapport à celui de 2022. Il est de 78,0% pour le bac technologique, en baisse de 2,7 points par rapport à la session 2022.

Pour le bac professionnel, le taux d'admis avant le rattrapage est de 78%, soit 0,8 point de moins qu'en 2022.