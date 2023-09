Bart De Wever pointe les caisses vides des francophones

La Wallonie et Bruxelles sont à court d’argent, affirme le président de la N-VA qui voit dans cette dèche une belle opportunité de revenir au pouvoir.

Bart De Wever, le président de la N-VA nationaliste flamande, lance un appel à la formation d’une alliance de droite suffisamment forte pour prendre les rênes de la Flandre et de la Belgique au lendemain des élections du 9 juin 2024. Il propose de rassembler autour de lui les ailes droites des partis flamands libéral et chrétien-démocrate, que sont respectivement l’Open VLD et le CD&V. Des partis en très mauvaise posture, selon les sondages.

«J’aurais préféré voir naître cette alliance bien avant 2024 mais la Vivaldi (l'actuel gouvernement De Croo) était dans le chemin. Avec les ailes droites de l’Open VLD et du CD&V, nous pouvons former un large parti populaire conservateur qui atteindrait les doigts dans le nez les 40 %», déclare Bart De Wever au magazine Humo. Cette coalition aurait deux buts.

Pas d'alliance avec l'extrême droite

Le premier consisterait à conserver le pouvoir en Flandre, où N-VA, Open VLD et CD&V forment déjà le gouvernement régional. Les derniers sondages affirment pourtant qu’ils ne disposeraient pas de la majorité. Problème pour la N-VA: Bart De Wever refuse toute alliance avec l’extrême droite.

Le second objectif serait de présenter un front suffisamment fort pour qu’il s’impose lors des négociations destinées à former le futur gouvernement fédéral. A contrario, s’allier avec l’extrême droite – le «mélanome de la Flandre» - serait «le chemin le plus court vers une Vivaldi II», dit De Wever. Autrement formulé, les composantes de l’actuel gouvernement fédéral d'Alexander De Croo reconduiraient celui-ci en dépit de leurs dissensions, pour barrer la route à l’extrême droite. La N-VA, qui est reléguée dans l’opposition depuis 2018, resterait exclue du pouvoir. Un piège que refuse Bart De Wever.

L'argument financier

Info ou intox? L’appel lancé par le nationaliste flamand a de quoi séduire certains partis francophones qui redoutent une nouvelle coalition intégrant une multitude de partis –l’actuelle Vivaldi en compte sept– en raison du risque d’immobilisme que cela représente. Le PS de Paul Magnette s’est ainsi montré longtemps attentif aux sirènes de la N-VA avant de lui tourner le dos.

Mais Bart De Wever sait appuyer là où ça fait mal. «La Wallonie et Bruxelles sont virtuellement en faillite», pointe-t-il. «Les francophones sont à court d’argent. Il y a là une opportunité à saisir. Mais pour cela, les partis (traditionnels) flamands doivent former un front. Cela ne se produira que si la N-VA devient le plus grand parti et décroche le droit d’initiative.»

Séparer socialistes et écologistes

Le leader nationaliste flamand vise juste. La Fédération Wallonie-Bruxelles, le niveau de pouvoir qui a en charge l’enseignement, la culture et le sport francophone, est virtuellement en faillite. Sa survie est menacée. Quant à la Région wallonne qui gère les autres compétences acquises au fil de la fédéralisation du pays, elle n’en finit plus de produire des plans d’assainissement budgétaire. Le covid et les catastrophiques inondations qui ont ravagé les vallées liégeoises pèseront encore longtemps sur ses finances.

Bart De Wever garde manifestement en tête le souvenir que les francophones ont souvent cédé face aux revendications autonomistes de la Flandre en échange de l’argent dont ils ont cruellement besoin.

Pour cela toutefois, il devra réussir à «déscotcher» les socialistes de leurs alliés écologistes. Ces derniers rappellent qu’en matière d’environnement, la Flandre porte le bonnet d’âne de la classe européenne. Selon une étude –flamande, précise Ecolo- le coût de l’inaction en matière climatique se monterait à 7,5 milliards par an pour cette région là où l’action lui coûterait cinq fois moins.